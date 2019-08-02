الحمحمي يغيب عن بني ياس 30 يوماً للإصابة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قال مدير فريق الكرة بنادي بني ياس مرزوق المنصوري، إن لاعب الفريق عبدالعزيز الحمحمي أجرى عملية جراحية ناجحة في مستشفى «هيلث بوينت» في العاصمة أبوظبي، بعد الإصابة التي لحقت به أخيراً.

وقال المنصوري لـ«الإمارات اليوم» إن اللاعب سيعود إلى التدريبات الجماعية مع زملائه مجدداً بعد شهر من إجراء العملية، وقبل أن يخضع لبرنامج تأهيلي خاص.

وقام رئيس شركة كرة القدم بالنادي الدكتور سالم جريب الحارثي بزيارة اللاعب في مستشفى «هيلث بوينت» للاطمئنان عليه بعد إجراء العملية، وأبلغه تمنيات زملائه وأعضاء الجهاز الفني الشفاء والعودة السريعة للتدريبات.