غرافيك.. النصر.. سيناريو متكرر لموسم خارج السرب

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي / غرافيك: محمد داود

كرر فريق النصر سيناريو كل عام في الإخفاقات المتتالية التي يتعرض لها رغم الإمكانات الجيدة التي يمتلكها النادي، وقيمة الصفقات ونوعية اللاعبين، لكن دائماً يأتي الإخفاق ولا يعرف سبب ذلك. ثلاثة أجهزة فنية ومجلسا إدارة وثمانية لاعبين أجانب في موسم واحد، وكانت النتيجة هي المركز الثامن في مؤخرة البطولة.

بالتأكيد مركز لا يليق بما يتمناه جمهور النصر ولا مجلس إدارته الذي يرغب في تكرار إنجاز تحقق منذ 33 عاماً وهو التتويج بلقب دوري الخليج العربي.

تعرض الفريق للعديد من الأزمات وربما يكون قد مر الموسم الماضي بأسوأ فترة في تاريخ دوري المحترفين بالبقاء أكثر من أربعة أشهر دون تحقيق فوز، والخروج من ثلاث بطولات في أقل من 10 أيام، حتى جاء المنقذ المدرب البرازيلي كايو بالعصا السحرية الذي حقق الكثير، ولا يعلم أيضاً ما السبب حتى الآن لأن نوعية اللاعبين لم تتغير، بل على العكس نجح مع لاعبين اختارهم مدرب آخر، لكنه لم يعرف كيف يوظفهم جيداً.

للإطلاع على حصيلة وأداء فريق النصر في موسم 2018- 2019، يرجى الضغط على هذا الرابط.