قضاة الملاعب يواصلون استعدادهم في ألمانيا

المصدر: نورمبيرغ - الإمارات اليوم

يواصل قضاة الملاعب تدريباتهم اليومية، ضمن معسكرهم الخارجي المقام حالياً بمدينة نورمبيرغ الألمانية، استعداداً للموسم الكروي الجديد 2019-2020، بمشاركة 50 حكماً وحكماً مساعداً.

ويؤدي قضاة الملاعب تدريباتهم وفق البرنامج المعتمد من قبل لجنة وإدارة الحكام باتحاد كرة القدم، والذي يشمل محاضرات نظرية وتدريبات على فترتين صباحية ومسائية، بإشراف نخبة المدربين والمحاضرين المختصين محلياً ودولياً.

يأتي في مقدمة أهداف البرامج التدريبية للمعسكر تدريبات اللياقة البدنية، والوقوف على جاهزية الحكام، وتسجيل أهم النقاط الإيجابية والسلبية، بهدف معالجة نقاط الضعف وتعزيز الجوانب الإيجابية، حيث إن قضاة الملاعب مقبلون على موسم رياضي حافل بالاستحقاقات، منها كأس رئيس الدولة، ودوري الخليج العربي، ودوري الدرجة الأولى، بالإضافة إلى المسابقات الأخرى، والمشاركات الخارجية لحكامنا على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي.

ويركز القائمون على المعسكر حالياً، وبشكل كبير، على جوانب مهمة، منها «تعديلات قانون اللعبة الجديد»، وتطبيق تقنية الفيديو، من خلال المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية.