بني ياس يواجه ماربيلا في معسكر إسبانيا

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قال مدير فريق الكرة بنادي بني ياس، مرزوق المنصوري، إن السماوي سيواجه فريق ماربيلا الإسباني غداً الجمعة، في المباراة الودية الثالثة له خلال معسكره الخارجي، المقام حالياً بمدينة ملقا الإسبانية، استعداداً للموسم الجديد.

وخاض بني ياس مباراتين وديتين من قبل: الأولى مع فريق ألبالو، وتعادل فيها بهدف واحد، والثانية مع فريق لوس باريوس وفاز فيها بهدفين مقابل هدف.

وأضاف المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»: «سيلعب بني ياس، أيضاً، مباراته الودية الرابعة والأخيرة خلال معسكره الخارجي يوم الأربعاء المقبل 7 أغسطس الجاري مع فريق لابالونا، قبل أن يعود إلى البلاد في اليوم التالي، الخميس 8 أغسطس، لاستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد».