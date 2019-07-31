حتا يختتم معسكر صربيا بفوزين وتعادلين

المصدر: محمد فاضل - دبي

فاز الفريق الأول لنادي حتا على نظيره بروليتر نوفي ساد الصربي، بهدفين نظيفين سجلهما البرتغالي ريكاردو وعبدالله كاظم، في المباراة التي أقيمت أول من أمس في ختام معسكره الخارجي الذي أقامه في صربيا، استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل من دوري الخليج العربي.

وذلك في الانتصار الثاني للفريق، في مبارياته الودية الأربع، إضافة لتعادلين.

بدوره، قال مدير الفريق الأول لنادي حتا، ناصر حسن الفلاسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الفريق خاض المباراة بشكل فني مميز، وخرج بمحصلة جيدة، لكون فريق إف كي بروليتر نوفي ساد يلعب في الدوري الصربي الممتاز، وجميع اللاعبين خاضوا المباراة بشكل مميز، خصوصاً أنها كانت آخر مباراة في المعسكر الخارجي».

وأضاف الفلاسي: «أشرك الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدرب اليوناني كونتيس، ثلاثة لاعبين أجانب، كما أعطى فرصاً للاعبين العائدين من الإصابة، ويمكن وصف المباراة بأنها كانت محطة فنية وبدنية قوية، وأقدم شكري للاعبين جميعاً، إذ لم يقصروا في شيء، تمهيداً لتحقيق حلم البقاء».