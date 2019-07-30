حتا يهزم بروليتر نوفي ساد الصربي بهدفين نظيفين

المصدر: محمد فاضل - دبي

فاز الفريق الاول لنادي حتا على فريق بروليتر نوفي ساد الصربي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت امس ضمن معسكره الخارجي المقام في صربيا استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري الخليج العربي.

بدوره كشف مدير الفريق الاول لنادي حتا ناصر حسن الفلاسي عن ان الفريق خاض المباراة بذات طابع فني قوي وخرج الاعصار بمحصلة جيدة لكون فريق اف كي بروليتر نوفي ساد يلعب في الدوري الصربي الممتاز وان جميع اللاعبين خاضوا المباراة بشكل مميز خصوصا وانها كانت اخر مباراة في المعسكر الخارجي.

وقال الفلاسي للامارات اليوم: اشرك الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب اليوناني كونتيس ثلاثة لاعبين اجانب كما واعطى فرص للعب للاعبين العائدين من الاصابة ويمكن وصف المباراة مع فريق اف كي بروليتر نوفي ساد بانها كانت محطة فنية وبدنية قوية وقدم شكره للاعبين جميعا قائلا انهم لم يقصروا بشيء تمهيدا لتحقيق حلم البقاء.