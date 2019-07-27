تعرف إلى جميع الصفقات الرسمية لأندية دورينا حتى الآن‎

المصدر: العين –الإمارات اليوم

نشر الموقع الرسمي للجنة دوري المحترفين لكرة القدم صباح اليوم السبت أخر تحديث لحركة تنقلات وتسجيلات اللاعبين لفترة الانتقالات الصيفية استعداداً للموسم الكروي الجديد، وكانت أخر صفقة رسمية أعلنها فريق الشارقة مساء أمس بالتعاقد مع لاعب منتخب الرأس الأخضر وفريق بارتيزان بلغراد الصربي، ريكاردو غوميز.

الشارقة

الصفقات الجديدة: سالم سلطان (الوحدة)، محمد عبدالباسط (الوحدة)، محمد خلفان (الفجيرة)، ريكاردو غوميز (بارتيزان بلغراد الصربي)

المغادرون: ويلتون سواريز (الوصل)، محمد إبراهيم (عجمان)، معتصم ياسين (الفجيرة)، يوسف سعيد (حتا).



شباب الأهلي

الصفقات الجديدة: لا يوجد.

المغادرون: وليد عمبر (إتحاد كلباء)، إيميليانو فيشيو (الإتحاد السعودي)، عادل سبيل (خورفكان).



الوحدة

الصفقات الجديدة: موريس شتاين - مدرب (فينلو الهولندي)، نيكولاس ميليسي (الظفرة)، الحسين صالح (النصر)، إدواردو فولتان.

المغادرون: محمد سيف راشد (الظفرة)، ناصر عبدالهادي (إتحاد كلباء)، سالم علي (بني ياس)، سلطان الغافري (الجزيرة)، محمد سالم (الفجيرة)، محمد هلال (بني ياس).



العين

الصفقات الجديدة: إيفان ليكو - مدرب (بروج البلجيكي)، كايو كانيدو (الوصل)، محمد جمال (الجزيرة)، محمد هلال (عجمان)، عبدالرحمن مزيان (اتحاد العاصمة الجزائري)، كودجو لابا (نهضة بركان المغربي)، محمد شاكر (عجمان)

المغادرون: تونغو دومبيا (عجمان)، سعيد المنهالي (اتحاد كلباء - إعارة)، كايو فرنانديز (بنفيكا البرتغالي)، حسين عبدالله (النصر).



الجزيرة

الصفقات الجديدة: يورغن ستريبل - مدرب (أنورثوسيس القبرصي)، سلطان الغافري (الوحدة)، ماركوس كينو (بيراميدز المصري).

المغادرون: يعقوب الحوسني (إتحاد كلباء)، محمد جمال (العين)، ناصر بارازيت (بوريرام يونايتد التايلندي)، شاهين سرور (بني ياس)، سلطان الشامسي (بني ياس)، ليوناردو بيريرا (تيانجين تيانهاي الصيني).



بني ياس

الصفقات الجديدة: عيسى المازمي (الإمارات)، سالم علي (الوحدة)، محمد هلال (الوحدة)، شاهين سرور (الجزيرة)، لويس سيرجيو (أونيو نيغورينس البرتغالي)، لويز أنطونيو (الشباب السعودي)، سلطان الشامسي (الجزيرة)، اياندا باتوزي (كيب تاون الجنوب إفريقي)، جواو فيكتور

المغادرون: عبدالسلام محمد (اتحاد كلباء)، حبوش صالح (الوصل)، أحمد مال الله (حتا)، أحمد دادا (خورفكان)، يوسف جابر.



عجمان

الصفقات الجديدة: محمد إبراهيم (الشارقة)، تونغو دومبيا (العين)، ويليام أوسو (أنتويرب البلجيكي)، جودوين مينشا (الإستقلال الإيراني)، وحيد إسماعيل (الوصل)

المغادرون: محمد هلال (العين)، مامي بابا تيام (قاسم باشا التركي)، محمد شاكر (العين).



النصر

الصفقات الجديدة: براندلي كواس (هيراكليس الهولندي)، توزي (فيكتوريا البرتغالي)، إستبان بافيز (كولو كولو التشيلي)، هزاع سالم (الوصل)، مهند خميس (الفجيرة)، يعقوب البلوشي (إتحاد كلباء)، حسين عبدالله (العين)، غلاوبر ليما (بوتافوغو البرازيلي)، محمد فوسراي (الإتحاد السعودي)، غابرييل فالنتيني (جوفنتودي البرازيلي).

المغادرون: مسعود سليمان الحمادي (الظفرة)، الحسين صالح (الوحدة).



الوصل

الصفقات الجديدة: ويلتون سواريز (الشارقة)، محمد البيرق (إتحاد كلباء)، حبوش صالح (بني ياس)، خواكين بيريز (ديفينسا الأرجنتيني)، لوكاس جالفاو (انغلوشتات الألماني)، فيرناندو غايبور (إنديبندينتي الأرجنتيني)، ناتان فيليبي، بشير الحسن.

المغادرون: كايو كانيدو (العين)، عبدالله كاظم (حتا)، وحيد إسماعيل (عجمان)، هزاع سالم (النصر)، حميد عباس (الفجيرة)، خليل خميس.



الظفرة

الصفقات الجديدة: مسعود سليمان الحمادي (النصر)، محمد سيف راشد (الوحدة)، ميخايل روشيوفيل (إن اي سي بريدا الهولندي)، فهد خلفان (الإمارات)، جواو بيدرو (الفتح السعودي)، حسن سامح.

المغادرون: نيكولاس ميليسي (الوحدة)، زايد الحمادي (حتا)، دييجو ريجوناتو.



إتحاد كلباء

الصفقات الجديدة: ناصر عبدالهادي (الوحدة)، يعقوب الحوسني (الجزيرة)، ياسين البخيت (دبا)، خالد الشماريخ (الإمارات)، إبراهيم سرحان (الفجيرة)، عبدالسلام محمد (بني ياس)، بينيل ملابا -توغولي (فينلو الهولندي)، سعيد المنهالي (العين)، وليد عمبر (شباب الأهلي)، كاينادرو (فاسكو دا غاما البرازيلي)، عبدالله هياس، عمر أبوحبل.

المغادرون: محمد البيرق (الوصل)، مانع البارود (خورفكان)، وليد سراج (حتا)، يعقوب البلوشي (النصر).



الفجيرة

الصفقات الجديدة: أحمد الزيودي (العروبة)، مجيد بوقرة - مدرب، معتصم ياسين (الشارقة)، ياسر سالم (دبا)، بلال يوسف (الحمرية)، محمد سالم (الوحدة)، مارشال كواسي (العدالة السعودي)، جوناثان بينيتز (الباطن السعودي)، حميد عباس (الوصل).

المغادرون: إبراهيم سرحان (اتحاد كلباء). حسن أمين (خورفكان)، مهند خميس (النصر)، محمد خلفان (الشارقة).



خورفكان

الصفقات الجديدة: مانع البارود (إتحاد كلباء)، علي المازمي. باولو كاميلي - مدرب. حسن أمين (الفجيرة)، أحمد دادا (بني ياس)، سعيد خميس، عادل سبيل (شباب الأهلي).

المغادرون: لا يوجد.



حتا

الصفقات الجديدة: أحمد مال الله (بني ياس). كلايلتون سانتوس (بيلينينسيش البرتغالي). وليد سراج (إتحاد كلباء)، زايد الحمادي (الظفرة)، ريكاردو فالينتي (ماريتيمو ماديرا البرتغالي)، عبدالله كاظم (الوصل)، يوسف سعيد (الشارقة)، دانييل امورا (الرائد)، فيكتور نوانيري.

المغادرون: لا يوجد.