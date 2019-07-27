ريكاردو غوميز يكلف الشارقة 3.6 ملايين يورو

المصدر: أحمد طارق - دبي

وافق نادي بارتيزان بلغراد الصربي، رسمياً، على انتقال لاعب الرأس الأخضر ريكاردو غوميز إلى الشارقة، خلال فترة الانتقالات الحالية، حسب ما ذكرت، أمس، وسائل الإعلام الصربية.

وأوضحت صحيفة «نوغو مانيا» الصربية أن بارتيزان وافق على العرض الذي تقدم به نادي الشارقة، والذي يبلغ 3.6 ملايين يورو، مقابل ضم ريكاردو غوميز، بسبب الظروف المادية التي أجبرت النادي الصربي على بيع اللاعب.

وأضافت: «سيحصل ريكاردو غوميز على مقابل مادي كبير، مقارنة بما كان يحصل عليه من نادي بارتيزان، إذ سيدفع الشارقة 1.2 مليون يورو سنوياً لمهاجم الرأس الأخضر».

وبذلك حسم «الملك» ملف تعاقدات اللاعبين الأجانب، بعدما رحل البرازيلي ويلتون سواريز إلى الوصل في صفقة انتقال حر، إذ يضم بطل دوري الخليج العربي في صفوفه ثلاثة لاعبين أجانب، هم: الإيطالي إيغور كورنادو، ولاعب الرأس الأخضر ريان مينديز، والأوزبكي أوتابك شوكوروف.

ووفقاً لوسائل الإعلام الصربية، تعد صفقة انضمام ريكاردو غوميز جيدة جداً بالنسبة للشارقة من الجوانب كافة، إذ على المستوى المادي كانت إدارة «الملك» تقدمت في شهر يونيو الماضي بعرض مادي بلغ أربعة ملايين يورو، بينما اشترطت إدارة بارتيزان بلغراد الحصول على خمسة ملايين يورو، قبل أن يدخل كلٌّ من الهلال والأهلي السعوديين طرفاً في المفاوضات، ويبتعد الشارقة عن الدخول في المنافسة في ضم اللاعب، بينما انسحب الهلال والأهلي من الصفقة، ووافق أخيراً النادي الصربي على عرض بطل دوري الخليج العربي، رغم أنه جاء أقل من العرض الأول الذي تقدمت به شركة الكرة الشرقاوية.

ويعد ريكاردو غوميز من اللاعبين الأساسيين في بارتيزان بآخر موسمين، إذ شارك مع الفريق في 49 مباراة، أحرز خلالها 26 هدفاً، وصنع أربعة أهداف، ويبلغ لاعب الرأس الأخضر من العمر 27 عاماً، حيث بدايته كانت مع نادي فيزيلا البرتغالي، الذي لعب في صفوفه من 2010 إلى 2013، وأحرز 12 هدفاً في 73 مباراة، لينضم بعدها إلى فيتوريا غيماريش البرتغالي، ثم ناسيونال البرتغالي، الذي تألق معه بإحرازه 23 هدفاً في 75 مباراة، قبل أن ينتقل إلى بارتيزان بلغراد في 2018، بينما لعب غوميز لمنتخب الرأس الأخضر 10 مباريات فقط منذ 2015، وأحرز أربعة أهداف مع منتخب بلاده.