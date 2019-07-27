ليوناردو لن يغيب عن مواجهة الوحدة والنصر

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أكد مصدر أن صور الأشعة التي أجريت على ساق مهاجم فريق الكرة بنادي الوحدة، البرازيلي ليوناردو دي سوزا، كشفت عن حاجته للراحة لمدة يومين، على أن يعود بعدها للتدريبات اليومية للفريق استعداداً لمباراة النصر السعودي في الخامس من أغسطس المقبل على استاد الملك فهد بالعاصمة الرياض، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم»: «تعرض ليوناردو لكدمة قوية في الساق أبعدته عن تدريب الفريق أول من أمس، وسيعود اللاعب إلى التدريبات غداً، وتأكدت مشاركته في مباراة النصر في الوقت الذي أعلن الجهاز الطبي للفريق حاجة المدافع عبدالله الكربي إلى أسبوع للعلاج من الإصابة التي لحقت به أيضاً في تدريبات الفريق قبل أن يعود إليها، وأصبح مهدداً بالغياب عن مباراة النصر السعودي».

ويواصل فريق الوحدة تدريباته اليومية على استاد آل نهيان استعداداً لمواجهة فريق الاتحاد السعودي ودياً يوم الثلاثاء المقبل في البروفة الأخيرة قبل مواجهة النصر.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة الرياض السعودية أن مهاجم فريق النصر جوليانو تعرض لإصابة في العضلة الخلفية تحتاج إلى تأهيل لمدة أسبوعين، وتأكد غياب اللاعب عن مواجهة الوحدة الآسيوية، ما يصب في مصلحة العنابي.

كما ذكرت الصحيفة أيضاً أن مهاجم النصر، المغربي نور الدين مرابط، لم ينضم حتى الآن إلى تدريبات الفريق، وقد يغيب أيضاً عن مواجهة فريق الوحدة.