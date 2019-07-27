المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مرابط

قرر الجهاز الفني لنادي النصر السعودي ضم اللاعب المغربي نور الدين مرابط إلى قائمة «العالمي» في مسابقة دوري أبطال آسيا بدلاً من البرازيلي جوليانو، استعداداً لمواجهة الوحدة في دور الـ16.

غضب

انتابت حالة من الغضب أحد مدربي أندية دوري الخليج العربي لعدم قيام إدارة ناديه بتوفير عدد من المباريات الودية لخوضها خلال المعسكر الخارجي، إذ فوجئ المدرب بفشل الإدارة في توفير أي مباراة حتى الآن على الرغم من وجود فريقه منذ فترة في أوروبا.

العطوشي

يراقب نادي الجيش المغربي، مدافع الظفرة أمين العطوشي مع فريقه من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وكان العطوشي انتقل العام الماضي للظفرة قادماً من الوداد المغربي لكن مصير استمراره لايزال غامضاً.