بني ياس يتعادل مع ألبالو في معسكر إسبانيا

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

تعادل فريق الكرة بنادي بني ياس مع فريق ألبالو الإسباني 1-1، أول من أمس، في بداية سلسلة المباريات الودية للفريق السماوي خلال معسكره المقام بإسبانيا حالياً، استعداداً للموسم الجديد.

انتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف، وفي الشوط الثاني تمكن فريق ألبالو من التقدم بهدفه في الدقيقة 55، ونجح المهاجم أحمد مال الله في إدراك التعادل لبني ياس في الدقيقة 77، بعد تمريرة متقنة من أحمد الشامسي.

وبدأ بني ياس المباراة بتشكيل مكون من محمد خلف في حراسة المرمى وأمامه سالم عادل وسالم البلوشي ونهيان المنهالي وجواو فيكتور في خط الدفاع، ولويس أنطونيو وفواز عوانة ومحمد هلال وحمد راقع في خط الوسط، وسهيل النوبي وبيدرو كوندي في خط الهجوم. وفي الشوط الثاني أجرى المدير الفني للفريق، الألماني وينفريد شايفر، تبديلين بخروج كل من سالم عادل وحمد راقع، ونزول كل من سالم الحمادي وأحمد شحدة.

ومن المنتظر أن يؤدي فريق بني ياس ثلاث مباريات ودية أخرى خلال المعسكر يومي 27 و31 يوليو الجاري ويوم السادس من أغسطس المقبل، قبل أن يعود إلى البلاد في الثامن من أغسطس، لاستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد.