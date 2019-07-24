ثابت سهيل: النصر مكتمل الصفوف

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أبدى عضو مجلس إدارة نادي النصر المشرف العام على فريق كرة القدم، ثابت سهيل، رضاه التام عن فترة العمل التي سبقت بداية فترة إعداد العميد للموسم الجديد، والسفر إلى ألمانيا من أجل خوض فترة الإعداد الخارجي، مشيداً بمدى الجاهزية والتأني في اختيار اللاعبين الأجانب حتى اكتملت الصفوف، وسافر الفريق بكل لاعبيه باستثناء لاعبي المنتخبات الوطنية التي ستنضم إلى معسكر المنتخب الخارجي.

وكان النصر قد أعلن، في وقت سابق، عن كل تعاقداته مع اللاعبين الأجانب والمقيمين، ليبدأ معسكره الخارجي الذي يستمر حتى 15 أغسطس المقبل في ألمانيا، استعداداً للموسم الجديد.

وقال رئيس بعثة الفريق الموجودة في ألمانيا، ثابت سهيل، لـ«الإمارات اليوم»: «كل الترتيبات صارت بشكل جيد في التعاقدات والاستعداد للموسم الجديد، كانت فكرة جيدة من اتحاد الكرة لتجميع لاعبي المنتخب قبل بداية فترات إعداد الأندية من أجل السماح للاعبين بالوجود مع أنديتهم، أعتقد أن النصر الآن في وضع أفضل، ولا ينقص الفريق شيء».

وأضاف: «كان هناك عمل كبير من اللجنة الفنية والجهاز الفني، لإنهاء كل الملفات المطلوبة والخاصة بالتعاقدات مع اللاعبين الأجانب والمقيمين والمواطنين، الفريق الآن مكتمل الصفوف، ووصل اللاعبون الأجانب في الموعد المحدد».