حتا يتعاقد مع اللاعب البرازيلي أمورا

المصدر: محمد فاضل - دبي

تعاقدت شركة كرة القدم بنادي حتا مع اللاعب البرازيلي دانييل أمورا لموسم واحد، قادماً من نادي الرائد السعودي، ويلعب أمورا (31 سنة) في خط الوسط.

جرت مراسم توقيع العقد في صربيا، خلال المعسكر الخارجي الذي ينظمه الفريق بالمجمع الأولمبي في بلغراد، استعداداً للموسم المقبل الذي سيظهر خلاله الفريق في دوري الخليج العربي، بحضور مدير الفريق ناصر حسن الفلاسي، ووكيل أعمال اللاعب.

ويخوض الفريق الأول لنادي حتا عند السادسة من مساء اليوم مباراته الودية الثالثة في معسكره بصربيا، أمام فريق زفيزدا 09، أحد أندية الدوري البوسني.

من جهته، وصف مساعد مدرب حتا، عبدالله مبارك، المعسكر بالناجح، مؤكداً أن التدريبات الفنية والبدنية التي يقودها المدير الفني اليوناني كونتيس تسير بشكل ممتاز، وكما هو مخطط له، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «مباراة اليوم أمام فريق قوي، وسيلعب حتا بلاعبين أجنبيين اثنين، ونتطلع للاستفادة بشكل كبير من المواجهة».

• حتا يخوض اليوم مباراته الودية الثالثة أمام فريق زفيزدا 09.