الشعفار: فخور بما حققته لرياضة الإمارات محلياً وقارياً

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدرّاجات، أسامة أحمد الشعفار، أنه يرغب في عدم مواصلة العمل الرياضي خلال الفترة المقبلة، مكتفياً بما قدمه للرياضة الإماراتية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب منه التفكير في اتخاذ القرارات التي ترسم ملامح مسيرته المقبلة، وقال إن مشواره الرياضي شهد تحقيق كل طموحاته سواء مع بناء الأجسام أو الدرّاجات بفضل حرصه على الإخلاص والعمل الجاد المتواصل الذي منحه التفوق والريادة، لاسيما مع اتحاد الدراجات الذي حقق معه خلال دورتين إنجازات متعددة.

وقال الشعفار: لـ«الإمارات اليوم»: «وضعت درّاجات الإمارات في مكانة متميزة سواء على المستوى المحلي أو على المستويين العربي والقاري، كما كنت ضمن الرؤساء الشباب الذين نجحوا من خلال العمل الاحترافي مع أعضاء مجلس الإدارة في وضع اتحاد الدراجات ضمن أفضل الاتحادات وأكثرها إنجازاً، لاسيما أن ما تحقق يفوق كثيراً ما كان متوقعاً وهو ما منحني الثقة بمواصلة العمل والتقدم لرئاسة الاتحاد الآسيوي، والفوز بجدارة برئاسة الاتحاد كأول شاب إماراتي يتولّى هذا المنصب القاري، وقمت بتسخير خبرتي وطموحي ونجحت في تحقيق نقلة نوعية في بطولات وأنشطة وأنظمة الاتحاد الآسيوي، والتأكيد على قدرة أبناء الإمارات على تحقيق النجاح في المستويات كافة».

وأضاف الشعفار: «مما لا شك فيه أن جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي التي فزت بها أخيراً هي أفضل ختام لمشواري الرياضي، والفوز بها شرف أعتز وأفتخر به ويعتبر وساماً على صدري، والجائزة هي الأفضل في سجل إنجازاتي التي حققتها في مشواري الرياضي الحافل الذي أختتمه مع نهاية هذه الدورة، إذ قرّرت عدم الترشح في انتخابات الدورة المقبلة لاتحاد الدراجات، تاركاً المجال للشباب الواعد صاحب الفكر الجديد الذي يملك القدرة والإرادة والطموح في مواصلة المسيرة وقيادة اتحاد الدراجات لتحقيق المزيد من الإنجازات». وعن وجهة نظره في الشخصية الرياضية الأجدر بقيادة رياضة الدراجات الفترة المقبلة، قال الشعفار: «بالتأكيد لكل مرحلة لها رجالها، وأعتبر منصور بوعصيبة هو الفارس الأقرب والأنسب لقيادة دفة الاتحاد في الدورة الجديدة، لما يملكه من خبرة رياضية وحنكة إدارية وفكر احترافي يتناسب مع العصر الحديث، إضافة إلى تاريخه المشرف، فهو من النجوم البارزة التي حققت إنجازات رائعة مع منتخب الدراجات لسنوات عديدة، ويعرف تماماً كيفية التعامل مع اللاعبين ومختلف عناصر اللعبة، كما أنه من أصحاب الخبرة الإدارية وتولى مناصب قيادية في الدورات السابقة، ولديه القدرة والشخصية المطلوبة لقيادة مسيرة اتحاد الدراجات وتطوير مسيرته للأفضل».