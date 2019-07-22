الشارقة يبدأ معسكر هولندا بتدريبات صباحية ومسائية

المصدر: منصور السندي - الشارقة

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة إلى هولندا، لإقامة معسكر إعداد خارجي يستمر إلى التاسع من الشهر المقبل، بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، ضمن برنامج تحضيرات حامل لقب دوري الخليج العربي للموسم الكروي الجديد.

ويشمل برنامج الإعداد تمارين صباحية ومسائية، علماً بأن الفريق الذي عزز صفوفه بثلاثة لاعبين جدد، هم طارق الخديم وسالم سلطان ومحمد عبدالباسط، سيؤدي خلال المعسكر الخارجي ثلاث مباريات ودية، ضمن خطط الجهاز الفني للوقوف على مستويات اللاعبين، وقد غادر الشارقة إلى معسكر هولندا دون اللاعب الأجنبي الرابع، عقب انتقال مهاجم الفريق السابق ويلتون سواريز أخيراً إلى الوصل.

وذكر نادي الشارقة على صفحته عبر «توتير» أن البعثة وصلت إلى مدينة ميرليو الهولندية، وحلت بمقر إقامتها في فندق هيوب، ويترأس البعثة عضو مجلس إدارة النادي محمد سعيد بوزنجال.

وأكد النادي عبر موقعه الرسمي: «رئيس البعثة محمد سعيد بوزنجال اجتمع باللاعبين قبل المران المسائي، أول من أمس، وشكرهم على جهودهم خلال مرحلة الإعداد الأولى، وحثهم على بذل المزيد ليصل الفريق إلى أقصى جاهزية قبل خوض غمار الموسم الجديد».

من جانب آخر، غادرت بعثة فريق 16 سنة لكرة القدم إلى إنجلترا، أمس، عبر مطار دبي الدولي، لقضاء فترة معايشة في أكاديمية مانشستر سيتي الإنجليزي، إذ ضمت البعثة 18 شخصاً، بينهم 16 لاعباً وإداري ومدرب.