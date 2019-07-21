الظفرة يودّع محترفه ريناتو بعد انتقاله إلى المكسيك

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

ودع نادي الظفرة لاعبه البرازيلي دييغو ريناتو الذي انتقل حديثاً لصفوف فريق تولوكا المكسيكي، بعد أن ارتدى قميص فريق الظفرة في الموسم الماضي، وقدم مستويات جيدة جعلته تحت منظار الفريق المكسيكي الذي حصل على توقيعه ليبدأ مشواراً جديداً في مسيرته الرياضية بعد أن لعب سابقاً في صفوف فريق ريميس الفرنسي.

وذكر نادي الظفرة عبر حسابه في «تويتر» أمس أن: «رئيس مجلس ادارة نادي الظفرة الرياضي، صالح بن جزلان المزروعي، قام بتكريم اللاعب البرازيلي بعد انتهاء علاقته مع الفريق بالتراضي بناء على رغبته، متمنين له التوفيق في مسيرته الرياضية المقبلة».