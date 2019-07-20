فريق الجزيرة ينهي الفحوص الطبية ويغادر إلى هولندا اليوم

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

تغادر صباح اليوم، عبر مطار أبوظبي الدولي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة، متجهة إلى العاصمة الهولندية امستردام، لإقامة معسكر خارجي استعداداً للموسم الجديد، يمتد إلى الـ10 من أغسطس المقبل.

وحسب الموقع الرسمي للنادي، أنهى لاعبو الفريق أمس إجراء الفحوص والقياسات الطبية، بمن فيهم لاعب الفريق الجديد سلطان الغافري القادم من الوحدة في صفقة انتقال حر.

وسيقام المعسكر على مرحلتين، يبدأهما الفريق في مدينة فاخينينجن الهولندية، على أن تكون المحطة الثانية بعد 10 أيام في مدينة أوستربيك، ويخوض الفريق خلال المعسكر خمس مباريات ودية، لم تحدد أطرافها ومواعيدها بعد.

ويبحث الجهاز الفني للفريق أداء بعض المباريات الودية بأبوظبي بعد العودة من هولندا، أو إقامة دورة دولية ودية بمشاركة فرق عربية أو خليجية، وهي المرحلة الأخيرة من فترة الإعداد للموسم الجديد.