26 لاعباً في قائمة منتخب الشباب لمعسكر سلوفينيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تغادر صباح يوم غدٍ عبر مطار دبي الدولي بعثة المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 متوجهة إلى سلوفينيا لإقامة معسكر خارجي للفترة من 21 يوليو إلى 10 أغسطس المقبل، ضمن استعدادات أبيض الشباب للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020، وبطولة غرب آسيا في فلسطين التي ستقام في الفترة من 22 أغسطس إلى 1 سبتمبر من العام الجاري.

وتضم قائمة أبيض الشباب 26 لاعباً قام باختيارهم المدير الفني فيردو ميلين: هم: سيف عبيد الزعابي، ياسر حسن البلوشي (اتحاد كلباء)، فهد بدر طارش (الإمارات)، سلطان عمر الزعابي، عبدالله محمد الرميثي (بني ياس)، راكان وليد صالح، زايد سلطان الزعابي، هزاع سبيت خاطر، مبارك أحمد سالم، نواف سالم الحارثي، محمد عبدالله الوافي، عبدالله أبوبكر حسين (الجزيرة)، علي عبدالله النقبي (خورفكان)، مايد علي الطنيجي (الرمس)، حارب عبدالله سهيل، عبدالعزيز محمد البلوشي، محمد عيسى جاسم، حمدان حميد حسن، خليفة يوسف عتيق، عبدالرحمن عادل محمد (شباب الأهلي)، عيسى خلفان الحراصي (العين) حمد عبدالله المقبالي، حمد محمد القيوضي (الفجيرة)، محمد عبدالرحمن إبراهيم (النصر)، شهاب أحمد لشكري (الوصل)، راشد عبدالله مال الله (الوحدة).

وأكد مدير المنتخب بدر أحمد، أن معسكر سلوفينيا محطة مهمة في برنامج إعداد المنتخب للتصفيات، مشيراً إلى أن التجمع الداخلي الذي اختتم أول من أمس، شهد إجراء اختبارات بدنية لكل اللاعبين إلى جانب الفحوص الطبية.

وقال بدر أحمد في تصريحات صحافية إن معسكر سلوفينيا سيشهد إقامة أربع مباريات ودية: الأولى مع المنتخب السلوفيني يوم الجمعة 26 الجاري، والثانية مع نادي ديموزالي السلوفيني الخميس يوم 1 أغسطس، والمواجهة الودية الثالثة ستكون أمام نادي أولمبيا السلوفيني يوم 6 أغسطس، والمباراة الأخيرة ستلعب أمام المنتخب الكرواتي يوم 8 أغسطس.