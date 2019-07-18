اتحاد كلباء يدشن استعداداته لـ"المحترفين" في النمسا

المصدر: مجمد فاضل - الشارقة

دشن لاعبي الفريق الاول لنادي اتحاد كلباء مساء اليوم تدريباتهم البدنية والفنية ضمن المعسكر الخارجي المقام في النمسا استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري الخليج العربي والذي سيستمر ثلاثة اسابيع تحت اشراف المدرب الايطالي فيفياني، حيث تنتظرهم خوض 5 مباريات ودية ستكون اولها يوم 20 من الشهر الجاري مع فريق soechr النمساوي، بينما سيلعب مع فريق AZTER المجري يليهما ذلك المباراة التي ستجمع الفريق مع الاتفاق السعودي يوم الاول من اغسطس المقبل بينما سيلتقي مع الوحدة السعودي في الثالث منه، على ان يواجه الفتح السعودي في الثامن من اغسطس في خاتمة المباريات الودية.

