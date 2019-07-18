حتا يواجه زيمون الصربي ودياً

المصدر: محمد فاضل - العين

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي حتا عند الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم مباراته الودية الثانية ضمن معسكره التدريبي الخارجي المقام في صربيا استعدادا للموسم المقبل لدوري الخليج العربي، إذ يواجه فريق زيمون الصربي، أحد أندية دوري الدرجة الثانية.

من جهته أثنى مساعد مدرب حتا عبد الله مبارك على الجهود التي بذلها مجلس إدارة شركة حتا لكرة القدم في توفير كل مستلزمات نجاح المعسكر الحالي، وقال لـ «الإمارات اليوم»: «الفريق يتطور بشكل جيد فنياً وبدنياً بما يبشر بالخير»، مبينا ان الفريق قدم أداءا طيبا في المباراة الودية الاولى التي تعادل بها مع فريق بورجا بهدف لمثله.

وقدم عبد الله مبارك شكره للقائمين على شؤون النادي للثقة العالية التي وضعوها فيه من خلال تكليفه بمهام المدرب المساعد للموسم الثاني على التوالي، مؤكداً انه يتطلع لمزيد من العمل الفني وبإصرار عالي لدعم الفريق وتحقيق مايصبو اليه.