انطلاق فعاليات النشاط الصيفي بنادي الثقة للمعاقين

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

شهد نادي الثقة للمعاقين إقبالاً كبيراً على برامج النشاط الصيفي الذي يقام برعاية مجلس الشارقة الرياضي، تحت شعار «عطلتنا غير»، ويشتمل على أنشطة ثقافية ورياضية واجتماعية، ويستمر إلى السابع من أغسطس المقبل.

يتضمن النشاط الصيفي لهذا العام برامج رياضية، منها منافسات كرة القدم، وتنس الطاولة، وكرة السلة، والريشة الطائرة، كما تشتمل الأنشطة الصيفية على منافسات البلياردو، والبيبي فوت، والبلاي ستيشن، والسباحة، كما يشمل النشاط برامج ثقافية واجتماعية متنوعة، تتمثل في المحاضرات الثقافية، وأنشطة الرسم الحر، وبرنامج الإرشاد المهني للأشخاص من أصحاب الهمم، والأشغال اليدوية، وحفظ وتلاوة القرآن الكريم، إضافة إلى الرحلات الترفيهية والعلمية إلى الأماكن السياحية والأثرية بالإمارة الباسمة