العصيمي: تجربة الإمارات رائدة في دعم رياضة أصحاب الهمم

المصدر: جوني جبور- دبي

أكد رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ماجد العصيمي، أن التجربة الرائدة للإمارات في دعم أصحاب الهمم، كان لها المردود الإيجابي على مسيرتهم الرياضية محلياً ودولياً، بجانب المكانة التي باتت تحظى بها الدولة على خارطة رياضة أصحاب الهمم العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية في دورتها الانتخابية الجديدة 2019-2023، الذي عقد، أمس، في دبي، وحضره رئيس اللجنة ماجد العصيمي، ونائبه الياباني ماسايوكي ميزونو، وأعضاء اللجنة القارية.

وقال العصيمي في كلمته إن «الدعم الكبير الذي يحظى به رياضيو أصحاب الهمم في الإمارات، كان وراء النقلة النوعية، ليس على صعيد النتائج في مختلف الألعاب والبطولات العالمية فحسب، بل في المكانة التي باتت تحظى بها الإمارات على الخارطة العالمية»، وأضاف: «الاستراتيجية الجديدة تعتمد على الأرقام والإحصاءات، خصوصاً أن الورش التي أقيمت خلال الفترة الماضية، نجحت بنسبة 90% في الوقوف على أهداف وهموم رياضيي أصحاب الهمم في القارة الآسيوية».