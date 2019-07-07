بطل الدوري يبدأ الاستعداد للموسم الجديد اليوم

المصدر: منصور السندي - الشارقة

يبدأ فريق الشارقة، حامل لقب درع الخليج العربي لكرة القدم للموسم المنصرم 2018-2019، إعداده للموسم الجديد 2019-2020، اعتباراً من اليوم، من خلال إجراء الفحوص الطبية للاعبيه على دفعات تستمر ثلاثة أيام، وتشمل إجراء فحوص شاملة للاعبين تمهيداً لبدء الفريق تدريباته اليومية غداً، التي ستستمر حتى موعد السفر إلى المعسكر الخارجي، المقررة إقامته في هولندا بدءاً من 20 الجاري ولمدة 20 يوماً، إذ ينتظر أن يلتحق بتجمع الفريق جميع اللاعبين بمن فيهم المحترف الأوزبكي شوكروف، بعدما أجرى عملية جراحية ناجحة في قدمه اليمنى في العاصمة البريطانية لندن.

وأعلن نادي الشارقة على صفحته الرسمية أن الفريق سيخوض خلال معسكره الخارجي في هولندا ثلاث مباريات ودية، الأولى 29 الجاري أمام أحد الفرق المحلية، والثانية في الرابع من أغسطس المقبل أمام أحد الفرق الخليجية، والثالثة والأخيرة في الثامن من الشهر المقبل أمام فريق التعاون السعودي، على أن تعود بعثة الشارقة إلى الدولة في التاسع من أغسطس المقبل، علماً أن بعثة الشارقة لمعسكر هولندا تضم 48 شخصاً، بينهم 31 لاعباً.

ويأمل الشارقة، الذي عاد إلى منصات التتويج بلقب الدوري بعد غياب نحو 23 عاماً منذ آخر فوز له بلقب الدوري الإماراتي عام 96، مواصلة مسيرة التفوق خلال الموسم المقبل، بعدما حقق نجاحات كبيرة في الموسم الماضي، شكلت علامة فارقة في تاريخ الملك الشرقاوي، بعدما حصد لقب الدوري محققاً 16 فوزاً، وثمانية تعادلات، وخسارة واحدة فقط، كانت أمام الوصل في الجولة 24 لدوري الخليج العربي. ولم يعلن الشارقة رسمياً حتى الآن ضم أي لاعب جديد إلى صفوفه، على الرغم من انتقال مهاجمه البرازيلي ويلتون سواريز إلى صفوف الوصل، وسيبدأ الشارقة أولى مبارياته في الموسم الكروي الجديد يوم 22 أغسطس المقبل، بمواجهة بني ياس في الجولة الأولى لكأس الخليج العربي.