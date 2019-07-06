سباقات يوم الإمارات لعام «التسامح» اليوم

المصدر: بوخارست - الإمارات اليوم

يستضيف مضمار بليوشتي في العاصمة الرومانية بوخارست، عصر اليوم، سباقات يوم الإمارات لعام «التسامح»، التي تتألف من الجولة الرابعة من مونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات، والجولة الخامسة من مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين، والجولة الثالثة من البطولة الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني، وتُقام ضمن فعاليات النسخة الـ11 لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، بالتزامن مع الملتقى العالمي العاشر للخيول العربية الأصيلة تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة الخيول العربية».

ويشارك في سباق مونديال أم الإمارات للسيدات لمسافة 1800 متر البالغ جائزته 33 ألف ليو روماني، سبع فارسات، أبرزهن البريطانية اليسون دينيل التي تعمل مساعدة مدرب.