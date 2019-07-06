راشد بن حمدان: ماضون لعودة النصر

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

وجّه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، رسالة للجهاز الفني والإداري للاعبي النصر في بداية الموسم، أوضح من خلالها أنهم ماضون سوياً من أجل عودة النصر إلى منصات التتويج، وذلك في بداية تجمع الفريق الأول لكرة القدم اليوم، مع انطلاقة فترة الإعداد التي تشمل ثلاث مراحل.

وقال الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، في بيان لنادي النصر أمس: «نمتلك فريقاً متماسكاً يضم نخبة من أفضل اللاعبين المواطنين، بجانب كوكبة من أميز النجوم المحترفين، ومع بداية هذا الموسم نتعاهد جميعاً إدارة وأجهزة ولاعبين على بذل كل ما نملك من جهد للاستمرار في العطاء لإسعاد جماهير النادي، ليعود عميد الأندية ومهد كرة القدم في دولتنا الحبيبة إلى مكانته الطبيعية، علماً بارزاً فوق قمة الكرة الإماراتية».

ويبدأ اليوم تجمع الفريق الأول لإجراء الفحوص الطبية والتي تستمر على مدار أربعة أيام قبل أن تبدأ التدريبات البدنية في 10 من الشهر الجاري، وتستمر حتى 19 منه، ثم يتوجه الفريق إلى معسكره الخارجي في ألمانيا والذي يستمر حتى 15 أغسطس المقبل، قبل العودة إلى الدولة من أجل الاستعداد لخوض أول مباراة بالموسم في 23 أغسطس.