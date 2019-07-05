المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تفنيش

أبلغت إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي عدداً من الموظفين في النادي بالاستغناء عن خدماتهم، نهاية الشهر الجاري، بداعي تراجع أدائهم، ورغبة النادي في التطوير.

ابتعاد

تساءل مراقبون عن سر ابتعاد مسؤول بارز في اتحاد لعبة جماعية عن الساحة الرياضية، منذ استقالته من منصبه، بعد خلافات حادة بينه وبين بعض المسؤولين في الاتحاد، على الرغم من أن هذا المسؤول كان يحضر بشكل مكثف في مختلف المناسبات الرياضية.

تعاقدات

عبّر جمهور الفجيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تفاؤله بالموسم المقبل، بعد التعاقدات التي أبرمتها شركة كرة القدم، وتجديد عقود نجوم الموسم الماضي، ومنهم لاعب الوصل عبدالله صالح، والشارقة محمد سالم الظاهري، وآخرون.

تواصل

لاتزال بعض الأندية والاتحادات الرياضية تواصل إغلاق خاصية الردود على المنشورات، في حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لمنع الجماهير من التعليق على الأخبار التي تنشر، تفادياً لردود الأفعال الغاضبة من قبل الجماهير.