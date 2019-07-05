بطل الدوري يعسكر في مكان الموسم الماضي نفسه

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

أعلن نادي الشارقة عن تشكيل بعثة الفريق الأول لكرة القدم، الفائز أخيراً بلقب درع دوري الخليج العربي للموسم المنصرم، وذلك خلال المعسكر الخارجي المرتقب في هولندا اعتباراً من 20 الجاري ولمدة 20 يوماً، إذ ضمت البعثة 48 شخصاً، بينهم 31 لاعباً و17 عضواً من الجهاز الطبي والفني والإداري، ويرافق البعثة كمسؤول إعلامي عضو المركز الإعلامي في النادي، عبدالله خلف، وذلك لتسهيل مهمة التغطية الصحافية للمعسكر الخارجي.

ويبدأ الشارقة إعداده للموسم الجديد من خلال تجمع داخلي للاعبين الأحد المقبل، يتم خلاله إجراء عملية الفحص الطبي للاعبين التي تستمر ثلاثة أيام، بإشراف الجهاز الطبي بالنادي، على أن تبدأ تدريبات الفريق خلال التجمع الداخلي الإثنين المقبل بصالة الجمنازيوم، والملعب الفرعي باستاد خالد بن محمد، تحت إشراف المدرب عبدالعزيز العنبري وطاقمه المعاون، التي تستمر حتى موعد السفر إلى هولندا.

ويخوض الشارقة خلال معسكر هولندا ثلاث مباريات ودية، قبل أن تعود البعثة إلى الدولة في التاسع من أغسطس المقبل.

وكان الشارقة خاض معسكره الإعدادي للموسم الماضي في هولندا، قبل أن يعود ويخوض غمار المنافسات المحلية التي توجها بحصوله على درع دوري الخليج العربي.