3 مباريات ودية لبطل الدوري في معسكر هولندا

المصدر: الإمارات اليوم -الشارقة

أعلن نادي الشارقة عن تشكيل بعثة الفريق الأول لكرة القدم الفائز بلقب درع دوري الخليج العربي للموسم المنصرم وذلك خلال المعسكر الخارجي المرتقب في هولندا اعتبارا من 20 الجاري ولمدة 20 يوما، إذ ضمت البعثة 48 شخصا بينهم 31 لاعبا و17 عضوا من الجهاز الطبي والفني والإداري ويرافق البعثة كمسؤول إعلامي عضو المركز الإعلامي في النادي عبد الله خلف وذلك لتسهيل مهمة التغطية الصحافية للمعسكر الخارجي.

ويبدأ الشارقة إعداده للموسم الجديد من خلال تجمع داخلي للاعبين الاحد المقبل يتم خلاله إجراء عملية الفحص الطبي للاعبين التي تستمر لمدة ثلاثة أيام بإشراف الجهاز الطبي بالنادي على أن تبدأ تدريبات الفريق خلال التجمع الداخلي الإثنين المقبل بصالة الجمنازيوم والملعب الفرعي بإستاد خالد بن محمد تحت إشراف المدرب عبد العزيز العنبري وطاقمه المعاون التي تستمر حتى موعد السفر الى هولندا.

ويخوض الشارقة خلال معسكر هولندا ثلاث مباريات ودية ومن المقرر أن يلعب أولى مباريات الودية 29 الجاري أمام فريق محلي على أن يخوض مباراته الودية الثانية في الرابع مم اغسطس المقبل أمام أحد الفرق الخليجية التي تقيم معسكرها هناك ليختتم مبارياته الودية بالمباراة الأخيرة في الثامن من الشهر المقبل أمام فريق التعاون السعودي قبل أن تعود البعثة الى الدولة في التاسع من

اغسطس المقبل ولم يقرر الجهاز الفني بعد إمكانية لعب الفريق مباراة ودية في الدولة قبل أولى مباريات الموسم المقررة يوم 22 أغسطس أمام بني ياس في الجولة الأولى لمباريات كأس الخليج العربي.