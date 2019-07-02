زايد الحمادي: تنازلت عن نصف مليون درهم لألعب أساسياً

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قال حارس مرمى فريق الظفرة، زايد الحمادي، المعار لصفوف فريق حتا بداية من الموسم الجديد، إنه تنازل عن نصف مليون درهم من عقده لينتقل لفريق حتا من أجل الحصول على فرصة المشاركة المستمرة، لافتاً إلى أنه اتخذ الخطوة من أجل استعادة ثقته في نفسه بعد تراجع معدل دقائق اللعب في الموسم الماضي، معرباً في الوقت نفسه عن أمله في أن يستعيد مستوياته بالمشاركة مع «الإعصار» في الموسم الجديد.

وأكد الحمادي لـ«الإمارات اليوم» عقب إكمال إجراءات الانتقال لصفوف فريقه الجديد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، أن قرار مغادرة الفريق الذي بدأ فيه ممارسة كرة القدم قبل 18 سنة من الآن لم يكن قراراً سهلاً، لكنه يطمح لأن يستفيد من الإعارة لصفوف حتا من أجل أن يعود لاحقاً لبيته أكثر خبرة تؤهله لحماية عرين «فارس الظفرة.

وكانت شركة الظفرة لكرة القدم ذكرت عبر حسابها في «تويتر» مساء أول من أمس أن قرار اعارة الحارس زايد الحمادي لفريق حتا لمدة موسم واحد يأتي ‏بهدف منح الحارس فرصة أكبر بالمشاركة في المباريات الرسمية في دوري الخليج العربي.

وأكد الحارس زايد الحمادي ثقته في نفسه وقدرته على المنافسة في فريق حتا من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات في الموسم الجديد، وقال: «صحيح أنني وقعت مع حتا لكن ليس هناك شرط بأنني سأكون الحارس الأساسي، على أن أبذل المزيد من الجهد في كل التدريبات، المنافسة على مقعد في تشكيلة المدرب ليست بالأمر السهل، خصوصاً في مركز حراسة المرمى».

ووصف الحمادي قرار الانتقال لصفوف حتا بالصائب، مؤكداً أنه يعرف الكثير عن الفريق، وأنه يطمح في المساهمة في قيادة الفريق لتحقيق الأهداف الموضوعة من قبل إدارة النادي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الخروج من الظفرة سيمنحه فرصة المعايشة مع أندية أخرى بخلاف الظفرة الذي نشأ وترعرع فيه طوال 18 عاماً.

وقال الحارس: «ليس من السهل أن تخرج من النادي الذي لعبت فيه لمدة 18 عاماً، بالنسبة لي الأمر ليس سهلاً، لكن الغاية التي خرجت من أجلها تمنحني دافعاً كبيراً للاجتهاد في مشواري الجديد بغرض العودة، محملاً بخبرات أكثر لتقديمها للفريق الذي عشت فيه الكثير من الذكريات التي لا تنسى».

يذكر أن شركة نادي الظفرة لكرة القدم كانت قد جددت في العام الماضي عقد الحارس زايد الحمادي لمدة ثلاثة مواسم إضافية في خطوة كانت وقتها لإغلاق الباب أمام الأندية التي كانت تطمح في الحصول على خدمات الحارس.

«ليس من السهل أن تخرج من النادي الذي لعبت فيه 18 عاماً».