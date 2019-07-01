العرياني يقص شريط المشاركة الإماراتية في مونديال «الأطباق» غداً

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

يطلق في الـ11 من صباح اليوم التدريب الرسمي لمنافسات بطولة العالم لرماية الأطباق، التي تقام في إيطاليا، وتعد ثاني أكبر بطولة في الرماية، بعد بطولة العالم لرماية جميع الأسلحة، فيما يشهد يوما غد وبعد غد المنافسات الرسمية، بمشاركة 582 رامياً ورامية، يمثلون 83 دولة، بينها 12 دولة عربية، هي: الإمارات، والبحرين، والسعودية، والكويت، وعمان، وقطر، والمغرب، ومصر، والعراق، والأردن، وسورية، ولبنان، وتعد الكويت البعثة الأضخم بين المشاركين العرب، حيث تشارك بـ12 رامياً، تليها عمان بـ11 رامياً ورامية. أما المنتخب الأكبر عدداً فهو المنتخب الإيطالي، المضيف، بـ33 رامياً ورامية، ويأتي في المرتبة الثانية منتخب الهند، 29 رامياً ورامية، ثم منتخب الصين، 28 رامياً ورامية، ثم روسيا 25، ثم أميركا 24، ثم بريطانيا والتشيك 21 رامياً ورامية.

ويمثل الرماية الإماراتية في هذه البطولة ثلاثة رماة فقط، هم ظاهر العرياني، الذي سيقص شريط مشاركة المنتخب غداً في رماية الأطباق من الحفرة «التراب»، فيما سيشارك كل من سيف فطيس ومحمد حسن في مسابقة رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت» يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وتعد البطولة الحالية هي أول بطولة «ذكية»، حيث قامت إحدى الشركات المتخصصة في عالم الرماية بابتكار جهاز إلكتروني صغير للغاية، يساعد المدرب والرامي على تسجيل نتيجة الرمي الخاصة به، بما فيها الأطباق الناجحة التي تم اصطيادها أو التي أخفق فيها، وفي أي محطة، وهل من الطلقة الأولى أم الثانية، وسرعة الرمي، وسرعة الأطباق، ودرجة الانحراف (الزوايا)، وغيرها من الأمور الفنية، وربط هذه النتائج لحظياً على جهاز الهاتف الذكي للرامي أو المدرب، لكي يتابع مستوى الرمي عقب الجولة مباشرة.