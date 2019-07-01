عجمان يتعاقد مع أوسو.. والمعسكر بين ألمانيا ومصر

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

تعاقد نادي عجمان مع اللاعب الغاني وليام أوسو (29 عاماً) قادماً من رويال انتويرب البلجيكي بعقد يمتد لموسمين في صفقة انتقال حر.

وأعلن الموقع الرسمي لنادي عجمان، أن التوقيع جرى بحضور رئيس مجلس الإدارة خليفة الجرمن، واللاعب ووكيل أعماله.

وتعد صفقة أوسو الثالثة للبرتقالي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما ضم إلى صفوفه اللاعب محمد إبراهيم قادماً من الشارقة والمالي دومبيا القادم من العين.

وسبق للاعب الغاني أن خاض تجارب احترافية مع أندية أوروبية عدة أبرزها نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ونادي سيركل بروج البلجيكي.

واستقر نادي عجمان على الاحتفاظ بلاعب أجنبي واحد من قائمته في الموسم الماضي وهو البرازيلي فاندر فييرا.

ولم يجدد «البرتقالي» عقد لاعبيه، المغربي عادل هيرماش، والنيجيري ستانلي، في حين رحل السنغالي ثيام إلى الدوري التركي، مستغلاً الشرط الجزائي في عقده للانتقال إلى نادي قاسم باشا.

وسيتبقى لنادي عجمان لاعب أجنبي واحد، جارٍ حالياً المفاضلة حول اختياره من بين العديد من الأسماء المطروحة على الإدارة.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي عجمان أحمد الفورة، أن مسؤولي عجمان وضعوا اللاعبين الأجانب في صدارة اهتماماتهم لحسم هذا الملف في أسرع وقت، ليتمكنوا من التواجد مع الفريق من بداية معسكر الإعداد ليتمكنوا من الانسجام سريعاً مع بقية اللاعبين.

وكان نادي عجمان بدأ فترة الاعداد للموسم الجديد أول من أمس وستستمر بملعبه حتى 13 الجاري.

وسينقل «البرتقالي» معسكره إلى ألمانيا في 14 يوليو ويستمر حتى 28 منه ثم يعود اللاعبون إلى الدولة لقضاء يومين إجازة قبل السفر إلى مصر، لخوض مرحلة الإعداد الأخيرة وخوض عدد من اللقاءات الودية هناك، بحسب ما أكد أحمد الفورة.

وقال الفورة لـ«الإمارات اليوم» إن ناديه يتطلع لخوض موسم مثالي يكون استكمالاً لما حققه الفريق في الموسم الماضي والذي احتل فيه المركز السابع، واستبعد أن يتأثر الفريق برحيل أي من لاعبي البرتقالي المحليين أو الأجانب.

وانتقل اثنان من لاعبي عجمان هما المدافع محمد علي شاكر، ومحمد هلال إلى نادي العين.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة نادي عجمان: «نتمنى لشاكر وهلال التوفيق في محطتهما الجديدة، ومع احترامنا لقدرات اللاعبين اللذين نعتبرهما من أبناء النادي، فإن الفريق لن يتأثر برحيلهما، ولدينا مجموعة من اللاعبين الشبان القادرين على تحقيق خطط النادي في الموسم المقبل، وغيره من المواسم الأخرى».

وحول صفقات اللاعبين المواطنين الجدد، قال: «لجنة الكرة برئاسة خليفة الجرمن تعمل في هذا الملف بشكل رائع، ولن يتم التعاقد مع أي لاعب جديد الا اذا كان سيُحقق الاضافة الفنية للفريق»، مشيراً إلى أن «عجمان لا ينوي التعاقد مع أكثر من ثلاثة لاعبين مواطنين جدد لدعم صفوفه في الموسم الجديد».

«البرتقالي» لم يجدد عقد هرماش وستانلي فيما رحل السنغالي ثيام إلى الدوري التركي.