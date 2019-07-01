المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إدواردو

علمت «الإمارات اليوم» أن شباب الأهلي صرف النظر نهائياً عن التعاقد مع البرازيلي، كارلوس إدواردو، الذي توجه إلى العاصمة السعودية الرياض، عائداً من دبي، خصوصاً بعد مغالاة وكيل أعمال لاعب الهلال السعودي في طلباته المادية.

الرابطة

وصف الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، سعيد عبدالغفار، العمل الذي قامت به لجنة دوري المحترفين لكرة القدم، وتم بموجبه قيام الهيئة باعتماد إشهارها رسمياً بمسماها الجديد «رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم»، بالاحترافي.

موارد

كلف اتحاد لعبة جماعية مسؤولاً كبيراً في الاتحاد، للقيام بالتنسيق وإجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات والمؤسسات والشركات، في إطار خطة جديدة وضعها الاتحاد المعني لاستقطاب المزيد من الرعاة لزيادة موارده المالية.