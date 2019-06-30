البلوشي يحقق انتصاره الأول في موسم «الدراغ ريس»

المصدر: جوني جبور - دبي

توج الإماراتي، خالد البلوشي، سائق فريق «بحرين ون»، بلقبه الأول للموسم الحالي، ضمن سباقات «الدراغ ريس» للسيارات من فئة «برومود»، بعد انتزاعه المركز الأول في سباق الجولة الثامنة من بطولة العالم «NHRA»، التي أقيمت على حلبة «نوراك» في ولاية أوهايو الأميركية، عقب فوزه على بطل العالم الأميركي، خوزيه غونزاليس، في السباق النهائي، بتوقيت خمس ثوانٍ و765 جزءاً من الثانية، وبمعدل سرعة بلغت 259 ميلاً في الساعة.

ونجح البلوشي في بلوغ السباق النهائي، بتخطيه في نصف النهائي زميله بالفريق، السائق الأميركي ريكي سميث، ليضرب موعداً مع منافسه، خوزيه غونزاليس، الذي نجح بدوره في بلوغ النهائي بفوزه على السائق الثالث للفريق البحريني، الأميركي ستيف جاكسون.

وقفز البلوشي إلى المركز السادس في الترتيب العام برصيد 372 نقطة، بعدما كان في المركز العاشر، فيما حافظ الأميركي، ستيف جاكسون، على صدارة الترتيب العام برصيد 655 نقطة.

من جانبه، اكد السائق الإماراتي، خالد البلوشي، أن تحقيق الفوز الأول للموسم الحالي لم يأتِ بسهولة، وقال في تصريحات صحافية إن «الدعم المستمر من فريق (بحرين ون) كان وراء الإنجازات التي تحققت لجميع أعضاء الفريق»، مشيراً إلى أن احتفاظ زميله في الفريق، الأميركي ستيف جاكسون، بصدارة بطولة العالم، يعكس مدى الاهتمام الذي يحظى به الفريق.

وأوضح البلوشي أن المنافسة مازالت مستمرة على لقب البطولة العالمية، وقال: «لاتزال هناك أربع جولات قادمة، وأتطلع أنا وزملائي في الفريق إلى مواصلة تقديم الأداء الأقوى الذي يضمن الفوز بلقب بطولة العالم».