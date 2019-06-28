المدافع حسن امين ينتقل للعب في خورفكان

المصدر: محمد فاضل – الشارقة

أعلنت شركة نادي خورفكان الرياضي لكرة القدم في حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي في الانستغرام عن التعاقد مع المدافع حسن امين وذلك لتمثيل الفريق الاول لـ"النسور" في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي بعقد يمتد لموسم واحد، في تجربة جديدة بعد تمثيله لكل من الجزيرة والوصل والفجيرة في المواسم السابقة.

وحضر مراسيم توقيع العقد رئيس شركة كرة القدم خليل غانم وعدد من مسؤولي شركة خورفكان.