الترخيص محلياً لـ 13 نادياً فقط

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عقدت لجنة التراخيص الابتدائية، التابعة لنظام تراخيص الأندية الإماراتية، اجتماعها الدوري بمقر اللجنة في أبوظبي أول من أمس، وأعلنت خلاله الترخيص المحلي الخاص بمسابقات لجنة دوري المحترفين لـ13 نادياً فقط.

وشمل الترخيص شركات الكرة في شباب الأهلي والعين والجزيرة وعجمان والفجيرة والنصر وكلباء والوحدة والوصل والشارقة وبني ياس والإمارات ودبا.

في المقابل، قررت اللجنة عدم إصدار ترخيص لشركة الظفرة، لعدم استيفائها المعايير المالية، فيما سيتم تقييم خورفكان وحتا في يونيو ويوليو، علماً أن جميع الشركات ستخضع لتقييم آسيوي في أكتوبر 2019.