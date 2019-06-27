البرازيل يسعى إلى رد الدين لباراغواي اليوم

المصدر: برازيليا - أ.ف.ب

يسعى المنتخب البرازيلي، بعد تخطي البداية المتوسطة في بطولة كوبا أميركا المقامة على أرضه وبين جمهوره، لرد الدين لمنتخب باراغواي ضمن منافسات ربع النهائي اليوم، ولتأكيد سعي السامبا لإحراز اللقب التاسع له في المسابقة.

ويحتاج البرازيل إلى الظهور بمستوى جيد منذ الدقيقة الأولى، إذا أراد عدم عودة الجماهير لهتافات وصافرات الاستهجان ضد الفريق، والتي ظهرت في مباراتيه أمام بوليفيا وفنزويلا، واختفت في مباراة بيرو.

ورغم التفوق الواضح للبرازيل في سجل مواجهاته مع باراغواي بمختلف البطولات، وفوزه الكبير 3 /‏ صفر عليه في آخر مواجهة بينهما بتصفيات مونديال 2018، يقف التاريخ في صف باراغواي نسبياً في مواجهاته مع البرازيل بدور الثمانية في كوبا أميركا، حيث سبقت له إطاحة السامبا من هذا الدور في 2011 و2015، ومن المربع الذهبي في 1979.