الرئيس البرازيلي يتهم «ميتا» بالتدخل في الانتخابات

اتهمت الحملة الانتخابية للرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، مجموعة «ميتا» بالتدخل في الانتخابات، بعد حجب محتوى خاص به على منصاتها.

ويسعى الرئيس اليساري للفوز بولاية رابعة غير متتالية في جولة الإعادة، المقررة في 25 أكتوبر الجاري، والتي سيواجه خلالها السيناتور فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو.

وأفادت حملة لولا، في بيان، بوجود حالات قامت فيها المنصات التابعة لـ«ميتا»، الشركة الأم لـ«فيس بوك»، و«واتس أب» و«إنستغرام»، بتقييد نشر المحتوى الخاص به.

وزعمت الحملة أن «ميتا» قامت خلال الأيام الأخيرة «بمنع ملف الرئيس لولا الشخصي من الترويج لمنشورات في إنستغرام»، فيما شهد منشور صادر عن حسابه الرسمي «انقطاعاً في أعداد المشاهدات، ما أثر في مدى انتشاره». وذكرت أيضاً أنه قبل الجولة الأولى من التصويت، التي جرت الأحد الماضي، وحلّ فيها بولسونارو في المركز الأول، اختفت فجأة حسابات «لولا» وغيره من قادة اليسار من خاصية البحث في «إنستغرام».

وأضاف البيان أن «سلسلة المشكلات التقنية تثير شكوكاً قوية في ممارسات (ميتا)، وتُشكل محاولة للتدخل في العملية الانتخابية البرازيلية لمصلحة فلافيو بولسونارو».

ونفى مكتب «ميتا» في البرازيل الاتهامات واصفاً إياها بأنها «غير صحيحة» و«لا تستند إلى حقائق».

وقالت «ميتا» لوكالة «فرانس برس» في رسالة إلكترونية إن «العديد من المشكلات التقنية المذكورة لم تقتصر على البرازيل أو حسابات محددة»، مضيفة: «نحن نلتزم بالقواعد الانتخابية، ونحرص على توفير فرص متكافئة في ما يتعلق باستخدام منصاتنا».