الزيودي: واقعة «الغمزة» أكثر قضية حساسة واجهت «الانضباط»

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد عضو لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، المتحدث الرسمي المستشار حمدان رشود الزيودي، أنه لولا أن جلسات اللجنة تكون دائماً سرية، وأن القانون لا يسمح بذلك، لسمحوا لممثلي وسائل الإعلام المختلفة والصحافيين، الذين يغطون أنشطة اللجنة بحضورها، ونقل كل الوقائع للشارع الرياضي، نظراً للعلاقة القوية التي توطدت بين اللجنة برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبين الإعلام خلال الفترة الماضية، وتقديراً للدور الكبير الذي يقوم به الإعلام في عملية التوعية، ونظراً للثقة الكبيرة التي تولدت بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

ووصف حمدان الزيودي، في حوار مع «الإمارات اليوم»، الشكوى التي تقدم بها نادي الإمارات في الواقعة التي عرفت بـ«الغمزة»، بأنها تعد أكثر قضية حساسة واجهت اللجنة بالموسم الماضي، بالنسبة لنتائجها على أطرافها بالدرجة الأولى، وعلى الشارع الرياضي بالدرجة الثانية.

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