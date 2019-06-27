فريق أبوظبي إلى ليتوانيا للمشاركة في مونديال «الفورمولا2»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تغادر اليوم بعثة فريق أبوظبي لزوارق «الفورمولا2» إلى ليتوانيا، للمشاركة في الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا2»، التي ستنطلق ابتداءً من يوم غدٍ وتستمر لثلاثة أيام، ويطمح فريق أبوظبي إلى أن يستعيد لقب البطولة الذي حققه قبل موسمين، وفي 2017 للمرة الأولى في تاريخه وعن طريق زورق «أبوظبي 1» بقيادة راشد القمزي. وتغادر البعثة اليوم برئاسة مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، سالم الرميثي، والمتسابقين راشد القمزي وراشد الطاير والراديو مان ماجد المنصوري وناصر الظاهري، وكان فريق أبوظبي قد حقق وصافة البطولة في الموسم الماضي.