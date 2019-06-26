«دراجات أصحاب الهمم» يحصد 3 فضيات في كأس آسيا

المصدر: جوني جبور - دبي

توّج المنتخب الوطني لدراجات أصحاب الهمم بثلاث ميداليات فضية، في بطولة كأس آسيا، التي أسدل الستار عنها، أمس، في تايلاند، ونافس على ألقابها 30 من نخبة دراجي الولايات المتحدة الأميركية، ولاوس، والهند، وتايلاند، وسنغافورة، وإندونيسيا، وتمنح البطولة نقاطاً تصنيفية مؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ومثّل المنتخب في آسيوية تايلاند، التي استهلت أول من أمس، أحمد المنصوري وعبدالله البلوشي، فيما ضمت بعثة المنتخب كلاً من المدرب محمد المروي، ومدير الفريق مبارك المطيوعي.

وجاءت الميداليات الإماراتية بحلول أحمد المنصوري وصيفاً في سباق الفردي ضد الساعة لمسافة 21 كيلومتراً، لينتزع فضية السباق، فيما اكتفى زميله عبدالله البلوشي بإنهاء السباق في المركز الخامس، جراء عطل طارئ في الدراجة، قبل أن ينجح البلوشي في اليوم الختامي في التعويض، وانتزع ثانية الميداليات الفضية بحلوله ثانياً في سباق السرعة الذي امتد لمسافة 63 كيلومتراً، قبل أن يعاود أحمد المنصوري التألق في اليوم الختامي بحصده ميداليته الفضية الثانية، والثالثة للمنتخب، بحلوله ثانياً في سباق الفردي لمسافة 42 كيلومتراً.

وعلق مدرب الفريق، محمد المروي، على إنجاز الآسيوية قائلاً، في تصريحات صحافية، إن «كأس آسيا من السباقات المهمة لدراجي الدولة، ليس على صعيد اكتساب قوة المنافسات وخبرات الاحتكاك فحسب، بل في منح دراجي الإمارات صورة واضحة عن نقاط الضعف والقوة التي ينبغي العمل عليها في الفترة المقبلة».

وأوضح: «أظهر دراجو الدولة مدى التطور الملحوظ على أدائهم، خصوصاً أن الفضيات الثلاث جاءت في ظل منافسة قوية نظراً إلى كون بطولة تايلاند تمنح نقاطاً تصنيفية مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020».

وأضاف: «أسهمت فضيتا أحمد المطيوعي في زيادة غلته من النقاط، واعتلاء التصنيف العالمي خلال النصف الأول من 2019، ونتطلع إلى مواصلة هذا الزخم في الاستحقاقات المقبلة، في ظل الحرص على حصد مزيد من النقاط التصنيفية المؤهلة للعرس الأولمبي».