الرميثي: الوحدة رفض احتراف الغساني في الدوري الإنجليزي

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

كشف رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة أحمد الرميثي، عن رفض ناديه لعرض من أحد الوكلاء للاعب يحيى الغساني للعب في الدوري الإنجليزي.

وقال الرميثي في مؤتمر صحافي عقد أمس، في المركز الإعلامي التابع للنادي «في هذه الفترة يسعى وكلاء اللاعبين ومكاتب السماسرة للترويج لأمور كثيرة والبحث عن الإثارة، ومنها التعاقدات مع لاعبين شباب في توقيت خاطئ تماماً».

وأضاف «بالفعل تلقيت اتصالاً من وكيل لاعبين يعرض انتقال الغساني لأحد الأندية الإنجليزية، وقوبل طلبه بالرفض، لأن الموضوع غير جدي، فكيف يلعب لاعب شاب لم يتخط 20 عاماً في الدوري الإنجليزي وهو لم يلعب موسماً واحداً كاملاً مع ناديه»، وتابع «أنصح كل اللاعبين الشباب مثل الغساني إثبات وجودهم أولاً مع أنديتهم وخوض موسم أو موسمين في الدوري واكتساب الخبرة ثم التفكير في الاحتراف في ما بعد».

وكانت أنباء ترددت عن تلقي الوحدة لعروض من أندية محلية وأجنبية لضم بعض لاعبي الفريق، ومنهم يحيى الغساني الذي تلقّى عرضاً من بيرنلي الإنجليزي.

وتم خلال المؤتمر تقديم المدير الفني الجديد الهولندي موريس شتاين واللاعبين الجدد: الأورغوياني نيكولاس ميليسي المنتقل من الظفرة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، والحسين صالح المنتقل من النصر لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة أيضاً، والبرازيلي ويلتون دا سيلفا (18 عاماً) الذي تم قيده في فئة المقيمين.

وعن استقطاب لاعبين أجانب جدد، قال الرميثي «الوحدة سيدخل الموسم الجديد باللاعبين الأجانب الأربعة تيغالي وليوناردو وميليسي وشانغ ريم، والأخير تم تجديد التعاقد معه لمدة موسم جديد، ولكن إذا رأينا أن هناك لاعباً أجنبياً جديداً سيضيف للفريق فلن نتردد في التعاقد معه». وأعلن الرميثي أن هناك مشروعاً جديداً تم الاتفاق عليه مع سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، للمحافظة على ميزانية النادي المالية وتوجيه كل موارد النادي لخدمة الفريق الأول، ويتضمن المشروع تحديد ضوابط العلاقة بين اللاعبين والنادي وتحديد الواجبات والحقوق بين الطرفين، لتفادي وجود أي خلل يؤثر بالسلب في مسيرة الفريق، وتم ربط ميزانية الصرف على الفريق بالأداء الذي يقدمه اللاعبون، وهو المعيار الأساسي بعد ذلك في من يستطيع البقاء في صفوف الفريق أو سيرحل عنه.

شتاين: مستوى الفريق يؤهله للمنافسة على البطولات

قال المدرب موريس شتاين «سعيد بخوض أول تجربة لي خارج هولندا وأشكر إدارة النادي على منحي الثقة، وقد تلقيت اتصالاً من زميلي تين كات لترشيحي لهذه المهمة، وتحدثنا في أمور كثيرة وحضرت إلى أبوظبي لمشاهدة مباراتين للفريق للتعرف إلى اللاعبين، وأعتقد أن مستوى الفريق يؤهله للمنافسة القوية على البطولات وهو الهدف الذي سنعمل على تحقيقه، بالإضافة إلى رغبتنا في مواصلة المشوار في البطولة الآسيوية، وأمامنا خمسة أسابيع قبل مواجهة النصر السعودي في تجهيز الفريق لهذه المواجهة الصعبة مع بطل الدوري السعودي، وحتى الآن لم نحدد مواعيد وأطراف المباريات الودية خلال المعسكر الخارجي، وسنعقد جلسة أخرى مع الجهاز الإداري للفريق للاتفاق على كل التفاصيل».

لوك نيهولت مساعداً لشتاين

انضم الهولندي لوك نيهولت للجهاز الفني لفريق الوحدة مساعداً للمدير الفني موريس شتاين، وكانت آخر محطات نيهولت هي العمل مساعداً لمدرب أياكس الحالي تين هاج عندما كان مدرباً لنادي أوتريخت الهولندي.

ميليسي يرتدي الرقم 5

سيرتدي لاعب وسط الوحدة الجديد الأورغوياني نيكولاس ميليسي الرقم 5، فيما سيرتدي الظهير الأيسر الحسين صالح الرقم 22، وسيرتدي البرازيلي ويلتون دا سيلفا الرقم 7.

25 لاعباً في معسكر الوحدة بهولندا

يبدأ الوحدة معسكره في هولندا مساء اليوم حتى 20 يوليو المقبل، يؤدي خلاله ست مباريات ودية، وقال المشرف العام على الفريق عبدالسلام جمعة، إن قائمة الفريق للمعسكر ضمت 25 لاعباً بمن فيهم جميع اللاعبين الأجانب الموجودين مع الفريق، بالإضافة إلى الوافد الجديد البرازيلي ويلتون دا سيلفا الذي تم قيده كلاعب مقيم.

تصريحات

■■ المشرف العام على الفريق عبدالسلام جمعة: «لست غريباً عن الوحدة فهو بيتي وله مكانة خاصة في قلبي، ولبيت نداءه على الفور، وكان هناك اتفاق مسبق مع رئيس شركة الكرة بتولي المهمة منذ الموسم الماضي».

■■الحسين صالح «انتقالي بعد موسم واحد من وجودي في الإمارات إلى النصر منحني ثقة كبيرة، واليوم ازدادت هذه الثقة بعد انتقالي من النصر إلى الوحدة، والوحدة نادٍ كبير ينافس على البطولات، وأتمنّى أن أحقق معه بطولة الدوري في الموسم المقبل».

■■الأورغوياني ميليسي «لاشك أن اللعب في الوحدة سيختلف تماماً عنه في المرحلة الماضية مع الظفرة، في ظل وجود الوحدة كمنافس دائم على البطولات، مثل الهلال السعودي الذي سبق وخضت معه تجربة احترافية».

■■البرازيلي دا سيلفا «تجربة جديدة لي أتمنّى فيها تحقيق النجاح مع هذا الفريق الكبير الذي يسعى للفوز بالبطولات، وأتمنّى أن أشارك بصفة أساسية مع الفريق لتقديم كل ما أملكه لخدمته».

- تيغالي وريم وميليسي وليوناردو رباعي الوحدة الرسمي في الموسم الجديد.

- مشروع جديد يحدّد العلاقة بين اللاعبين والنادي للمحافظة على الميزانية المالية.