اهتمام عالمي بالإنجاز التاريخـــي لـ «بلو بوينت» في مهرجان رويال أسكوت

المصدر: جوني جبور ـــ دبي

احتفت وسائل إعلام عالمية بالإنجاز التاريخي الذي حققه فريق «غودولفين»، خلال فعاليات مهرجان رويال أسكوت الملكي للخيول، الذي أسدل الستار عليه أول من أمس في إنجلترا، وسلطت الضوء على إنجاز الجواد «بلو بوينت»، واصفة إياه بالفريد من نوعه، بعد أن تمكن ابن الفحل «شمردل» من تحقيق ثنائية في نسخة واحدة، وخلال خمسة أيام، بفوزه بسباقين مخصصين للسرعة، ضمن فئة «جروب1» الأعلى تصنيفاً على العالم، عقب نجاحه في اليوم الافتتاحي، الثلاثاء الماضي، بالاحتفاظ بلقبه للعام الماضي بسباق «كينغز ستاند ستيكس»، الذي اتبعه في اليوم الختامي بالفوز بلقب سباق «دايموند جوبيلي ستيكس».

وأفردت وسائل إعلام مرئية ومسموعة ومقروءة تقاريرها حول الانتصار الباهر للجواد «بلو بوينت» في اليوم الختامي، ونجاحه في كتابة فصل جديد من سجلات المهرجان الملكي العريق للخيول.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في تقرير مطول، إن: «الفوز الذي حققه الجواد (بلو بوينت) فريد من نوعه»، مشيرة في تقريرها إلى أن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مثّل دفعة قوية للفريق لتحقيق هذا الإنجاز. بدوره، أكد موقع «أيرش فيلد» أن الجواد «بلو بوينت» خطف الأنظار بمجرد الإعلان عن مشاركته في سباق «جروب 1» في غضون خمسة أيام في المهرجان الملكي ذاته، واعتبر الموقع أن الجواد البالغ من العمر خمس سنوات، نجح في كتابة تاريخ سيمتد سنوات طويلة، قبل أن يتمكن أي جواد آخر من تحقيق ما حققه «بلو بوينت».

وأسهبت شبكة «سكاي نيوز» في تقاريرها حول الإنجاز التاريخي، بعد أن استهلت تقريرها بعنوان: «ثنائية تاريخية في رويال أسكوت بفوز (بلو بوينت) بسباق (دايموند جيبلي ستيكس)». وأشارت في تقرير مطول إلى قوة سباقات المهرجان الملكي، والقدرة التي تحتاجها الجياد لانتزاع الفوز بأحد أشواطه، وشددت على قدرة جواد «غودولفين» على الفوز بسباقين مصنفين ضمن «جروب 1».

وتطرق تقرير «سكاي نيوز» إلى السجلات التاريخية لمهرجان رويال أسكوت، بعد أن أشارت إلى أهمية إنجاز «بلو بوينت»، لكونه تفوق على ما حققه الجواد الأسترالي «تشويزر» في نسخة 2003، حين فاز بشوطين في المهرجان الملكي، لكن ضمن فئتين مختلفتين، مقارنة بفوز «بلو بوينت» بسباقين ضمن «جروب 1» الأعلى تصنيفاً على الساحة العالمية.

ولفتت صحيفة «ذا صن» البريطانية الانتباه إلى المشاركات التاريخية لخيول الإمارات في المهرجان الملكي. وقالت إن: «إنجاز «بلو بوينت» يسلط الضوء بقوة على المشاركة المستمرة لخيول الإمارات في هذا المهرجان بشكل سنوي، والذي يضفي طابعاً مثيراً للسباق، خصوصاً أن جواد غودولفين حقق انتصاراً فريداً من نوعه بحصده ثنائية في سباقات «جروب 1» في غضون خمسة أيام».

بدورها، أطلقت وسائل الإعلام الأميركية لقب «ملك سباقات السرعة» على جواد غودولفين «بلو بوينت»، وتناول تلفزيون «VSIN» في ولاية فيغاس الأميركية، في تقريريه، كيفية نجاح الجواد في استعادة نشاطه في أربعة أيام، قبل أن يحقق ثنائية سباقات السرعة في مهرجان رويال أسكوت، ليؤكد أنه نجم السرعة المطلق.

• «بلو بوينت» فاز بسباقين مخصصين للسرعة ضمن فئة «جروب1».

• 11 انتصاراً حققها الجواد «بلو بوينت» في عالم السباقات.

أبلبي: «بلو بوينت» يمتاز بسرعة استعادة وزنه

أكد مدرب غودولفين، شارلي أبلبي، أن رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وراء تحقيق الإنجاز التاريخي في مهرجان رويال أسكوت الملكي.

وقال أبلبي في تصريحات صحافية: «من خلال رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وخلال جولة تفقدية لسموه قبيل أسبوع لخيولنا المشاركة في المهرجان، أسست فكرة الدفع بالجواد (بلو بوينت) في سباقي (جروب 1) في المهرجان، بدايةً من سباق (كينغز ستاند ستيكس) في اليوم الافتتاحي، ثم إتاحة الفرصة للمشاركة بسباق (دايموند جوبيلي) في اليوم الختامي».

موضحاً: «أود أن أتوجه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إذ وجه سموه بإشراك الحصان في سباق (دايمون جوبيلي ستيكس)، وكل ما كان بوسعي فعله هو أنني أعطيت سموه معلومات حول حالة الحصان، ومدى جهوزيته لخوض السباق».

وتابع: «يمتاز الجواد (بلو بوينت) بسرعة استعادة وزنه، وكان الجانب الأكثر تشجيعاً عندما وزنّاه في صباح اليوم الخامس، لنتأكد من أنه في الوزن الصحيح المناسب له، وأنه في حالة جيدة لخوض تحدٍ جديد نحو تحقيق إنجازٍ تاريخي بالفوز بسباقي «جروب 1» في خمسة أيام من عمر المهرجان».

واختتم: «أظهر (بلو بوينت) جسارة هائلة، وأنا محظوظ للغاية بأن أتولى تدريب هذه النوعية من الخيول الرائعة، إذ قدم الجواد خلال مسيرته في السباقات أداءً استثنائياً، إذ لايزال يحتفظ بالزمن القياسي لمسافة 1200 متر في مضمار رويال أسكوت، الذي حققه في 2017، بجانب تألقه بالفوز في لقب سباق (كينغز ستاند ستيكس) في نسخة 2018، قبل أن يتوجه إلى ميدان ويحقق انتصارات متتالية، من أبرزها فوزه بسباق (القوز سبرينت) في أمسية كأس دبي العالمي في 30 مارس، قبل أن يعود مجدداً إلى رويال أسكوت 2019، ويشرع مجدداً في كتابة فصل جديد من الإنجازات».

• «بلو بوينت» أظهر جسارة هائلة في مهرجان رويال أسكوت.

• جواد «غودولفين» لايزال يحتفظ بالزمن القياسي لمسافة 1200 متر.

دويل: «بلو بوينت» أسرع الجياد التي عرفتها في مسيرتي

قال الفارس جيمس دويل، الذي حقق مع الجواد «بلو بوينت» لقبي سباقي «كينغز ستاند ستيكس» و«دايموند جوبيلي»: «ما أروعه من إنجاز خاص للغاية، لقد أعطاني (بلو بوينت) شعوراً لا يوصف، ولقد عبرت لشارلي عقب آخر تمرين له قبل اليوم الافتتاحي بأن (بلو بوينت) أسرع حصان سبق لي قيادته على الإطلاق، قبل أن يؤكد الجواد ذلك بانتزاع لقبي سباقي (جروب 1) في خمسة أيام».

وأضاف في تصريحات صحافية: «أظهر (بلو بوينت) جسارة هائلة، وبالتأكيد صنع قدراته كفحل الآن، وما فعله يعد قريباً من المستحيل، وهناك خيلان فقط سبق لهما تحقيق الثنائية، والأداء الذي قدمه اليوم يجعل منه بطلاً حقيقياً».

واختتم: «يمتلك (بلو بوينت) قدرات ذهنية جيدة، وليس هناك الكثير من الخيول التي تملك إرادة الفوز على النحو الذي يظهره، وهذه ميزة هائلة، وأنا واثق بأنها ستكون في مصلحته حينما يتجه في يوم ما لممارسة مهامه كفحل، وأنا سعيد بكوني جزءاً من عائلة غودولفين، وأشعر بامتنان عميق للعمل لدى هذا الفريق العملاق».

9 انتصارات إماراتية في رويال أسكوت 2019

نجحت خيول الإمارات مجدداً في فرض جدارتها على ألقاب أشواط مهرجان رويال أسكوت الملكي، بعد أن نجحت في نسخته الـ308، التي أسدل الستار عليها أول من أمس، في انتزاع تسعة من أصل أشواطها الـ30 التي امتدت على مدار خمسة أيام، بداية اليوم الافتتاحي الثلاثاء الماضي، الذي سجل في شوطه الأول نجاح الجواد «بلوبوينت» لـ«غودولفين» في الاحتفاظ بلقبه للعام الماضي في سباق «كينغز ستاند ستيكس»، الذي خصص لخيول «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، وامتد إلى مسافة 1000 متر، والذي اتبع خلال اليوم ذاته بفوز الجواد «أديب»، المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف وليام هاغس، وقيادة الفارس دانييل تودهوب، بلقب الشوط السادس «وولفرتون ستيكس» الذي جرى لمسافة 2000 متر.

وتواصلت الإنجازات الإماراتية في ثاني أيام مهرجان رويال أسكوت الملكي 2019، بعد أن توجت المهرة «رافل برايز»، المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب مارك جونستون، وقيادة الفارس فرانكي ديتوري، بلقب الشوط الافتتاحي لهذا اليوم «كوين ماري ستيكس»، الذي خصص للمهرات من عمر السنتين «جروب 2» لمسافة 1000 متر، واتبع بانتصارٍ مستحق للمهرة «موفي سويفتلي» المملوكة للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بإشراف المدرب وليام هاغس، وقيادة الفارس دانيال تودهوب، بلقب الشوط الرابع «دوق أوف كامبريدج»، الذي خصص للمهرات والأفراس «جروب 2» لمسافة 1600 متر، قبل أن يحقق الجواد «آفاق»، المملوك لسمو الشيخ حمدان بن رائد آل مكتوم، بإشراف المدرب تشارلز هيلز، وقيادة الفارس جيم كراولي، لقب الشوط الخامس «رويال هنت كب» لمسافة الميل، وخصص لخيول من عمر ثلاث سنوات وما فوق لمسافة الميل (1600 متر»).

وغابت الإنجازات الإماراتية عن ألقاب أشواط اليومين الثالث والرابع، قبل أن يحمل اليوم الخامس أربعة انتصارات، استهلها جواد غودولفين «بيناتوبو»، بإشراف المدرب شارلي أبلبي، وقيادة الفارس جيمس دويل، بالفوز في الشوط الافتتاحي «شيشام ستيكس»، المخصص لخيول عمر السنتين فئة «ليستد» لمسافة 1400 متر، قبل أن يحقق الجواد «ديفو»، للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف المدرب روجر فاريان، وقيادة الفارس أندريا أتزيني، لقب الشوط الثالث «هاردويك ستيكس» الذي خصص لخيول «جروب 2» من عمر أربع سنوات، ولمسافة الميل ونصف الميل، وليتبع بالإنجاز التاريخي للجواد «بلو بوينت» لغودولفين، عقب فوزه في الشوط الرابع «دياموند جوبيللي ستيكس» المخصص لخيول «جروب 1» من عمر أربع سنوات لمسافة 1200 متر، ويصبح ثاني حصان خلال 99 عاماً يكمل ثنائية الفوز بسباقي السرعة الشهيرين في رويال أسكوت.

وجاء آخر الانتصارات بتحقيق الجواد «كابي بايرون»، للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف المدرب روجر فاريان، وقيادة الفارس أندريا أتزيني، لقب الشوط الخامس «ووكينغهام ستيكس» لمسافة 1200 متر «هانديكاب»، للخيول عمر ثلاث سنوات.