بارتيزان الصربي يفضل عرض الشارقة لضم غوميز

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد المدير الرياضي لنادي بارتيزان بلغراد الصربي، ميلوس فازورا، أن نادي الشارقة هو الأقرب للتعاقد مع لاعب الرأس الأخضر ريكاردو غوميز، بداية من الموسم المقبل.

وأوضح فازورا لصحيفة «إنفورمر» الصربية، أنه بات من حكم المؤكد أن يرحل ريكاردو غوميز عن بارتيزان بلغراد، خلال فترة الانتقالات الحالية، لافتاً إلى أن لاعب الرأس الأخضر لديه أكثر من عرض من الدوري الصيني، والدوري البرتغالي، والأهلي السعودي، ولكن يعد العرض الذي تقدم به الشارقة هو الأفضل مادياً.

وأضاف: «سنحسم الوجهة المقبلة بالنسبة لغوميز خلال الأسبوع الجاري، إذ إن إدارة النادي لا تمانع في رحيله، لكن بشرط الحصول على أفضل مقابل مادي، خصوصاً أن النادي سيعمل على تدعيم صفوفه بلاعبين جدد، خلال فترة الانتقالات الحالية».

وتابع قائلاً: «لا نستطيع القول إن الصفقة حسمت، لأن الأسبوع الماضي شهد دخول ناديين بقوة، وأبديا استعدادهما لزيادة المقابل المادي، لذلك قررنا الانتظار حتى تتضح الصورة خلال الأسبوع الجاري، ويتم بيع اللاعب بأفضل مقابل مادي من الممكن أن يمنحنا قوة في سوق الانتقالات الصيفية».

وأشارت الصحيفة إلى أن بارتيزان بلغراد يسعى إلى بيع ريكاردو غوميز مقابل خمسة ملايين يورو، بينما أوضحت أن عرض الشارقة يقارب الأربعة ملايين يورو، وأنه يظل الأفضل والأعلى مقارنة بعروض الأندية الأخرى.

وبينت أن بارتيزان دخل في مفاوضات مع نادي بيروجيا الإيطالي، لضم اللاعب النيجيري أومار صادق، لافتة إلى أن إدارة النادي الصربي استقرت على التفاوض مع بيروجيا، لتحديد المقابل المادي، خصوصاً أن صادق تألق في الموسم الماضي في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، وسيكون أفضل خيار لتعويض رحيل غوميز عن الفريق، مؤكدة أن النادي الصربي سيكون بإمكانه التعاقد مع لاعبين آخرين، خصوصاً أنه لن يبيع ريكاردو غوميز بأقل من أربعة ملايين يورو، بينما تبلغ القيمة السوقية للنيجيري صادق 1.4 مليون يورو.

ويعد ريكاردو غوميز من اللاعبين الأساسيين في بارتيزان في آخر موسمين، إذ شارك مع الفريق في 49 مباراة أحرز خلالها 26 هدفاً، وصنع أربعة أهداف، ويبلغ لاعب الرأس الأخضر من العمر 27 عاماً، حيث بدايته كانت مع نادي فيزيلا البرتغالي، الذي لعب في صفوفه من 2010 إلى 2013، وأحرز 12 هدفاً في 73 مباراة، لينضم بعدها إلى فيتوريا غيماريش البرتغالي، ثم ناسيونال البرتغالي، الذي تألق معه بإحرازه 23 هدفاً في 75 مباراة، قبل أن ينتقل بارتيزان بلغراد في 2018.

ولعب غوميز لمنتخب الرأس الأخضر 10 مباريات فقط منذ 2015، وأحرز أربعة أهداف مع منتخب بلاده.

ويسعى «الملك» إلى حسم ملف تعاقدات اللاعبين الأجانب، بعدما رحل البرازيلي ويلتون سواريز إلى الوصل في صفقة انتقال حر، إذ يضم بطل دوري الخليج العربي في صفوفه ثلاثة لاعبين أجانب، هم الإيطالي إيغور كورنادو، ولاعب الرأس الأخضر ريان مينديز، والأوزبكي أوتابك شوكوروف.

• نادي بارتيزان بلغراد الصربي سيحسم الوجهة المقبلة لغوميز خلال الأسبوع الجاري.