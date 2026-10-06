تعرّف إلى أبرز غيابات المنتخب السعودي أمام الإمارات.. 4 لاعبين خارج نهائي «خليجي 27»

يفتقد المنتخب السعودي أربعة من لاعبيه في المواجهة المرتقبة أمام منتخب الإمارات، اليوم، في نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، في غيابات تفرض على الجهاز الفني لـ«الأخضر» الاعتماد على البدائل المتاحة في مباراة حسم اللقب.

وتضم قائمة الغائبين عن صفوف المنتخب السعودي في النهائي كلاً من زكريا هوساوي وعلاء حجي وحسن كادش، حيث يغيب الثلاثي عن المواجهة لأسباب مختلفة.

كما يستمر غياب الحارس نواف العقيدي، الذي تم استبعاده من قائمة «الأخضر» بعد تعرضه للإصابة خلال المباراة الأولى للمنتخب في البطولة أمام الكويت.

وبذلك يدخل المنتخب السعودي المباراة النهائية بقائمة منقوصة، في مواجهة يسعى خلالها إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور والتتويج بلقبه الخليجي الرابع.

وكان «الأخضر» قد بلغ النهائي بعد تجاوز قطر بركلات الترجيح 3-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف، فيما تأهل منتخب الإمارات بالفوز على عُمان بهدف دون مقابل.

ويجمع النهائي بين أقوى هجوم وأقوى دفاع في البطولة، بعدما سجل منتخب الإمارات تسعة أهداف، مقابل حفاظ المنتخب السعودي على نظافة شباكه حتى الآن.