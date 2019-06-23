محمد بن راشد يتسلّم جائزة الفوز التاريخي لفريق غودولفين من ملكة بريطانيا

المصدر: لندن - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على المكانة المرموقة لخيول الإمارات في المحافل الدولية، وقدرتها على المنافسة ضمن أقوى السباقات العالمية.

وأعرب سموه عن ارتياحه للمستوى المتميز الذي ظهر به فريق غودولفين في منافسات بطولة رويال أسكوت للخيول، ضمن مهرجان رويال أسكوت للخيول في إنجلترا، الذي يعد من أهم الأحداث السنوية على أجندة رياضات الخيول ومنافساتها على مستوى العالم، وكذلك البطولات العالمية الكبرى، لاسيما الأوروبية منها، وفي مقدمتها البطولات التي تتولى المملكة المتحدة تنظيمها، بما لها من باع طويل وتاريخ حافل مع تلك الرياضات، وبما تمتلكه من خيول، وما تتمتع به من فرسان يعدون من الأفضل على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال تسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، في ختام فعاليات مهرجان رويال أسكوت للخيول في إنجلترا، جائزة الانتصار التاريخي الذي حققه فريق غودولفين، من الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة ودول الكومنولث، وذلك بعدما ظفر الجواد بلو بوينت لفريق غودولفين بسباق «دياموند جوبيللي ستيكس»، لمسافة 1200 متر للفئة الأولى للخيول عمر أربع سنوات، وبذلك يكون هذا الخيل قد حقق انتصاراً تاريخياً فريداً من نوعه، بتحقيق ثنائية في نسخة واحدة من الحدث الرياضي الكبير، بعد أن فاز في اليوم الأول للمهرجان في شوط «كينجز ستاند ستيكس» لمسافة 1000 متر للفئة الأولى، منتزعاً اللقب الغالي ومسجلاً فوزه الرابع على التوالي في العام الجاري.

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد تسلم جائزة الفوز من الأمير ويليام دوق كامبريدج، وسط إعجاب الحضور بالمستوى اللافت الذي ظهر به «بلو بوينت» متفوقاً على نخبة من أبرز الخيول العالمية.

وحصدت الإمارات العديد من الألقاب خلال فعاليات نسخة هذا العام من الحدث الرياضي الأعرق والأشهر عالمياً في سباقات الخيل، الذي استمر خمسة أيام، بمشاركة نخبة من أقوى الخيول العالمية.

وضمن فعاليات المهرجان الشهير، هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بالانتصار الذي حققته المهرة «داهية»، بتحقيقها المركز الأول في سباق «الباني ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الثالثة.

كما انتزع «أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط السادس والأخير في فعاليات اليوم الأول من المهرجان.

وفي اليوم الثاني للمهرجان ظفرت خيول الإمارات بالفوز في ثلاثة أشواط، عن طريق «رافل برايز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في الشوط الأول «كوين ماري ستيكس»، و«موف سوفتلي» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، في الشوط الرابع «دوق أوف كامبريدج ستيكس»، ثم نال «آفاق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، الفوز في الشوط الخامس «رويال هنت كب» بقيادة جيم كراولي.

وتسلم الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، جائزة الفوز بلقب سباق «كوين ماري ستيكس» وذلك نيابة عن المالك.

وفي اليوم الثالث، وخلال أهم أشواط مهرجان رويال اسكوت، نال «دي إكس بي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، المركز الثاني، بينما احتفظ «استراديفاريوس» بلقب الكأس الذهبية للعام الثاني على التوالي.

وفي اليوم الأخير للمهرجان انتزع فريق غودولفين الصدارة في الشوط الأول «شيشام ستيكس»، بوساطة المهر «بيناتوبو»، لمسافة 1400 متر، وهو مخصص للخيول عُمر السنتين.

وتسلّم جائزة انتصار فريق غودولفين الرئيس التنفيذي لمكتب دبي في لندن، عبدالله سعيد المنصوري، نيابة عن المالك.

ومن بين أقوى أشواط ختام المهرجان، وفي شوط «هاردويك ستيكس» حقق الجواد «دفيو»، للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، المركز الأول لمسافة ميل ونصف الميل للفئة الثانية للخيول عمر أربع سنوات.

وقد شهد المهرجان مشاركة قوية من قبل خيول الإمارات، التي تحرص على الوجود سنوياً للمنافسة مع أشهر وأمهر الخيول حول العالم، ضمن الحدث الأكثر قيمة في عالم الخيول، بفضل ما يشهده من أحداث وتقاليد عريقة وراسخة لم تتغير منذ أكثر من 300 عام.