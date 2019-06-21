«ديربي» النصر مع الوصل أقوى مواجهات الجولة الأولى في الدوري

المصدر: أحمد طارق - دبي

سحبت، أمس، في قاعة المؤتمرات الصحافية بنادي النصر في دبي، قرعتا كأس الخليج العربي ودوري الخليج العربي للموسم الكروي الجديد 2019-2020، بمشاركة 14 فريقاً، بتأهل حتا وخورفكان من دوري الدرجة الأولى، وذلك بحضور رئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة، ورئيس لجنة دوري المحترفين، نائب رئيس اتحاد الكرة عبدالله الجنيبي، وممثلي الأندية المشاركة في المسابقتين.

وشارك في مراسم سحب القرعة عدد من لاعبي منتخب الأولمبياد الخاص، الذين أسهموا في تصدر المنتخب الوطني الدول العربية التي شاركت في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي استضافتها أبوظبي في مارس الماضي، وحقق خلالها أصحاب الهمم 182 ميدالية.

وسينطلق الموسم الجديد بإقامة الجولة الأولى من كأس الخليج العربي في 22 أغسطس المقبل، بينما سيلتقي الشارقة مع شباب الأهلي في كأس سوبر الخليج العربي في 14 سبتمبر على أن ينطلق دوري الخليج العربي 19 سبتمبر.

وسيبدأ بطل دوري الخليج العربي الشارقة مشواره في البطولة بمواجهة بطل الدرجة الأولى خورفكان، كما يلعب النصر مع الوصل، وبني ياس مع عجمان، والجزيرة مع الظفرة، والفجيرة مع الوحدة، والعين مع كلباء، وحتا مع شباب الأهلي.

وفي الجولة الثانية، ستكون أقوى المباريات على استاد زعبيل بين الوصل والعين و«ديربي أبوظبي» بين الوحدة والجزيرة، أما كلاسيكو العين مع الجزيرة فسيقام في الجولة السادسة، ويلتقي العين مع شباب الأهلي في الجولة 12.

في المقابل يبدأ شباب الأهلي رحلة الدفاع عن لقب كأس الخليج العربي، بمواجهة من العيار الثقيل أمام العين في الأولى، إذ جرت مراسم قرعة كأس الخليج العربي، بعدما قامت لجنة دوري المحترفين بتقسيم الفرق الـ14 المشاركة إلى مجموعتين، في كل مجموعة سبعة فرق، وتم وضع شباب الأهلي بطل كأس الخليج العربي للموسم المنصرم على رأس المجموعة الأولى، والتي ضمت العين والجزيرة والنصر والظفرة واتحاد كلباء وخورفكان، بينما تم وضع الشارقة حامل لقب بطولة الدوري على رأس المجموعة الثانية، وضمت كلاً من بني ياس والوحدة وعجمان والوصل وحتا والفجيرة.

وأعلنت اللجنة عن استمرار مسابقة كأس الخليج العربي بالآلية التي أقيمت بها الموسم الماضي، إذ ستقام بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تحديد ملاعب المباريات وفقاً للقرعة على أن تتأهل أربعة أندية إلى دور الثمانية، إذ ستقام المباريات على ملاعب الأندية التي تحتل المركزين الأول والثاني في المجموعتين.

ربيع: «الديربي» في الجولة الأولى يسعد النصراوية

أبدى عضو اللجنة الفنية في نادي النصر، سالم ربيع، رضاه عن نتائج قرعة بطولتي دوري الخليج العربي، وكأس الخليج العربي، مؤكداً أن مواجهة النصر في الجولة الأولى تسعد النصراوية.

وقال ربيع في تصريحات صحافية، إنها المرة الثانية التي تسفر فيها قرعة الدوري عن إقامة «الديربي» في الجولة الأولى، والنصر سبق له الفوز على الوصل في الجولة الأولى من موسم 1985-1986، بهدف في الدقيقة الأخيرة، ما يجعلنا نشعر بالتفاؤل لتكرار الفوز في ديربي الموسم المقبل.

وأضاف: «بصفة عامة يعد أمراً جيداً أن نبدأ بمباراة قوية، وسيكون من المهم تحقيق الفوز حتى نحصل على دفعة معنوية».

وتحدث عضو اللجنة الفنية عن قرعة الكأس، وقال: «النصر سيلعب في المجموعة الحديدية، لكن العميد جاهز للظهور بصورة جيدة، وتقديم موسم يرضي جمهوره».

بن غليطة: نتمنى أن تخدم معسكرات الأندية «الأبيض»

قال رئيس اتحاد كرة القدم، مروان بن غليطة، إنه يتمنى أن تخدم معسكرات الأندية استعداداً للموسم المقبل المنتخب الوطني، وتحضيرات «الأبيض» لخوض تصفيات كأس آسيا وكأس العالم، مشيداً بمراسم إجراء قرعة بطولتي كأس الخليج العربي، ودوري الخليج العربي.

وأوضح في تصريحات صحافية أنه يتوجه بالشكر إلى لجنة دوري المحترفين على التنظيم المميز لمراسم القرعة ونادي النصر على استضافتها وأبطال الأولمبياد الخاص على مشاركتهم، وقال: «أتمنى أن تقدم الأندية مستويات جيدة في الموسم الجديد تعكس حجم الجهود التي تبذلها في الإعداد ونشهد بروز نجوم جديدة تكون رافداً للمنتخبات الوطنية».

الجولة الأولى لدوري الخليج العربي

النصر مع الوصل

الفجيرة مع الوحدة

الجزيرة مع الظفرة

العين مع اتحاد كلباء

بني ياس مع عجمان

الشارقة مع خورفكان

حتا مع شباب الأهلي