رسميا .. إشهار رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم في الإمارات

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن قرار إشهار رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم ، وذلك بما يدعم رياضة كرة القدم وينعكس إيجاباً على تنافسية الأندية والمنتخبات الوطنية، إذ جاء قرار الإشهار خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة برئاسة محمد خلفان الرميثي وحضور الأمين العام للهيئة سعيد عبد الغفار حسين وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وذلك بمقر الهيئة في دبي.

وأعلنت الهيئة في بيان صحافي أن قرار الإشهار جاء القرار بعد استيفاء الرابطة للاشتراطات واجبة التنفيذ لعملية الإشهار التي وضعتها اللجنة المكلفة بالتأسيس التي ضمت فريقاً من خبراء الهيئة العامة للرياضة واتحاد الإمارات لكرة القدم ولجنة دوري المحترفين الإماراتية لكرة القدم.

وأضافت الهيئة في بيانها " سبق إشهار الرابطة عقد ورش عمل واجتماعات بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة واتحاد الإمارات لكرة القدم والرابطة، لمناقشة كافة تفاصيل الجوانب المتعلقة بتأسيس رابطة تتوافق مع النظم العالمية والتوجهات الدولية".

وقال رئيس الهيئة محمد خلفان الرميثي خلال البيان الصحافي "رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم تلعب دوراً كبيراً في تطوير منظومة الرياضة في الدولة، وتأتي هذه الخطوة بعد دراسة متأنية للاشتراطات والمعايير الوطنية والقواعد الدولية في تأسيس الروابط المرتبطة بكرة القدم لضمان تحقيق الأهداف الوطنية وتلبية تطلعات محترفي كرة القدم وجماهيرها."

يذكر أن مراحل تأسيس الرابطة استغرقت قرابة سبعة أشهر من المناقشات والاجتماعات المتبادلة بين الهيئة واتحاد الكرة والرابطة وتم وضع كافة اللوائح الخاصة بالاعتماد بما يتوافق مع أحكام القواعد الدولية والسيادة الوطنية والمعايير المتفق عليها من قبل اتحاد الإمارات لكرة القدم وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل خروج الرابطة بشكل قانوني لا يخالف القواعد الوطنية والدولية.