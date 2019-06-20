خيول الإمارات تظفر بـ 3 أشواط في ثاني أيام «رويال آسكوت»

المصدر: جوني جبور - دبي

واصلت خيول الإمارات تألقها في مهرجان «رويال آسكوت» الملكي، للخيول، وحققت في ثاني أيام المهرجان، أمس، ثلاثة انتصارات جديدة، عقب فوز المهرة «رافل برايز» المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب مارك جونستون، بلقب الشوط الافتتاحي «كوين ماري ستيكس» المخصص للمهرات من عمر السنتين «جروب 2» لمسافة 1000 متر، واتبع بانتصار المهرة «موفي سويفتلي» المملوكة للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بإشراف وليام هاغس، بلقب الشوط الرابع «دوق أوف كامبريدج» الذي خصص للمهرات والأفراس «جروب 2» لمسافة 1600 متر، وأكملت بفوز الجواد «آفاق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب شارلز هيلز، بلقب الشوط الخامس «رويال هنت كب» لمسافة الميل وخصص لخيول من عمر ثلاث سنوات من فئة «هانديكاب».

وبانتصار «رافل برايز» و«موفي سويفتلي»، و«آفاق» رفعت خيول الإمارات انتصاراتها في النسخة الحالية من مهرجان «رويال آسكوت»ا لممتد حتى بعد غدٍ السبت، إلى خمسة انتصارات، بعد أن شهد اليوم الافتتاحي أول من أمس، احتفاظ جواد غودولفين «بلو بوينت» بلقبه في سباق «كينغز ستاند ستيكس» المخصص لخيول «جروب 1» لمسافة 1000 متر، الذي اتبع بفوز الجواد «أديب» المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب سباق «وولفرتون ستيكس» المخصص لخيول فئة «قوائم» لمسافة 2000 متر.

وعرف الفارس فرانكي ديتوري، كيفية قيادة المهرة «رافل برايز» للبقاء على مقربة من كوكبة الصدارة، قبل أن يطلق العنان للمهرة في الأمتار الأخيرة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول، بفارق الرأس القصير عن المهرة «كيماري» المملوكة لمزرعة «تين برويك» بإشراف المدرب ويسلي ورد، الذي تولى قيادتها الفارس جون فالكزكيوز للمركز الثاني، وحلت ثالثة مهرة غودولفين «فاينال سونغ» بإشراف المدرب سعيد بن سرور، وتولى قيادتها الفارس كريستوف سوميلون.

وفي سيناريو مشابه، نجح الفارس دانيال تودهوب، في الحفاظ على قدرات المهرة «موف سويفتلي» خلال المراحل الأولى من عمر الشوط الرابع، قبل أن تبدأ المهرة «موف سويفتلي» في تجاوز منافساتها، وانتزاع المركز الأول في الأمتار الأخيرة من عمر الشوط، متفوقةً بفارق الرأس عن الفرس «روضة» المملوكة لعبدالله سعيد النابودة، بإشراف السير مايكل ستاوت، وتولى قيادتها الفارس فرانكي ديتوري للمركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث للفرس «آي كان فلاي» المملوكة لـ«سميث ومورغن وتابور» بإشراف المدرب أدين أو براين، وقيادة الفارس راين مور.

وفي الشوط الخامس، قاد الفارس جيم كروالي الجواد «آفاق» لفرض إيقاعه على مجريات الشوط، ونجح في قيادة الجواد البالغ من العمر خمس سنوات للحفاظ على صدارته حتى خط النهاية.

وفي بقية النتائج، عاود سطوع نجم الفارس فرانكي ديتوري، حين نجح في قيادة الجواد «كريستال أوشين» المملوك للسير إفيلين دي روثشيلد، إلى تحقيق لقب الشوط الثالث والرئيس «برينس أوف ويلز ستيكس» الذي خصص لخيول «جروب 1» لمسافة 2000 متر، والمصنف ضمن سلسلة سباقات الأبطال البريطاني، فيما ذهب لقب الشوط الثاني «كوين فاز» الذي خصص لخيول «جروب 2» لمسافة 2800 متر، للجواد «داشينغ ويلنغبي» المملوك لـ«مايك وجينسي ماريسكوتي» بإشراف المدرب أندريه بالدينغ، وقيادة الفارس أوشين مورفي.

ويستكمل اليوم، مهرجان رويال آسكوت الملكي، بإقامة ستة أشواط ضمن اليوم الثالث من المهرجان الملكي، يبرز منها الشوط الثالث والرئيس «كأس الذهب» الذي يقام على المسافة الأطول في المهرجان، ولمسافة 4000 متر، والمخصص لخيول «جروب 1» الأعلى تصنيفاً على العالم، والمصنف ضمن سلسلة سباقات الأبطال البريطاني، في ظل مشاركة 11 من نخبة خيول المسافات الطويلة، يتقدمها بطل «ملبورن كب» و«كأس دبي الذهبي» في أمسية كأس دبي العالمي مارس الماضي، الجواد «كروس كاونتر» المملوك لغودولفين، الذي يشرف على تدريبه شارلي آبلبي، ويتولى قيادته الفارس جيمس دويل، إلا أن مهمة «كروس كاونتر» تصطدم بطموحات نخبة من خيول التحمل، ومن أبرزها بطل أوروبا للتحمل الجواد «ستادي فارياس» المملوك لـ«بي نيلسون» بإشراف المدرب الخبير جون غودسون، ويتولى قيادته الفارس فرانك ديتوري.