خيول الإمارات تواجه النخبة في «رويال آسكوت» اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمية، اليوم، نحو مضمار آسكوت العريق في إنجلترا، حيث ينطلق مهرجان «رويال آسكوت» درّة سباقات الخيل البريطاني، ويحظى على مدار أيامه الخمسة، بحضور الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا والمملكة المتحدة، وأفراد العائلة المالكة، بجانب كبار الضيوف، في محفل يضم 30 من أقوى الأشواط، ينافس على ألقابها نخبة خيول المضامير العشبية على الساحة الدولية.

ويتضمن اليوم الافتتاحي من المهرجان، ستة أشواط، ثلاثة منها خصصت لخيول «جروب 1» الأعلى تصنيفاً على الساحة العالمية، بجانب كونها من ضمن سلسلة موسم السباقات البريطاني، يقابلها شوط وحيد ضمن سباقات «جروب 2»، وشوطان موزعان بين فئتي سباقات «ليستد» و«هانديكاب».

ويحظى المهرجان في نسخته الـ308، بمشاركة قوية لخيول الإمارات، تبلغ ذروتها في اليوم الأول، وتحديداً في سباق «كينغز ستاند» على المسافة الأقصر في المهرجان، والمخصص لخيول «جروب 1» لمسافة 1000 متر (5 فيرلونغ)، والذي يجمع بين النجمين «بلو بوينت» لغودولفين المدافع عن لقبه للعام الماضي، ووصيفه «بطاش»، المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بالإضافة إلى منافسين من العيار الثقيل من نخبة خيول السرعة على الساحة العالمية.

ضربة البداية مع شوط «كوين آن»

يدشن مهرجان رويال آسكوت نسخة 2019 في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، حيث ينطلق الشوط الأول «كوين آن ستيكس» المخصص لخيول الفئة الأولى لمسافة الميل (1600 متر)، وينافس على لقبه 16 من أقوى الخيول، من ضمنها خمسة جياد حققت انتصارات في سباقات الفئة الأولى، يتقدمها ثلاثي غودولفين «بارني روني» و«ميثيكال ماجيك»، الذي يشرف على تدريبهما شارلي آبلبي، بجانب «دريم كاسل»، الذي يشرف على تدريبه سعيد بن سرور، في ظل سعي الجواد «بارني روني»، الذي ينطلق من البوابة الثالثة، إلى تحقيق انتصار جديد في «رويال آسكوت» عقب كسره الرقم القياسي لمسافة الميل في شوط «سانت جيمس بالاس ستيكس» في نسخة 2017، خصوصاً أن الجواد البالغ من العمر خمس سنوات قادم من انتصار، مطلع شهر مايو الماضي، على مسافة الميل بفوزه في شوط «بري دي منتريتو» في مضمار لونغشامب الفرنسي.

وبشعار العودة إلى الانتصارات، ينطلق الممثل الثاني لغودولفين «دريم كاسل» من البوابة 12، وذلك عقب سجل حافل في سباقات ميدان للموسم الماضي حقق خلالها ثلاثة انتصارات على مسافة 1800 متر (9 فيرلونغ)، من أبرزها فوزه المثير في سباق «جبل حتا» لخيول «جروب 1» في أمسية سوبر ساترداي في التاسع من مارس 2019، قبل أن يخوض ابن الفحل «فرانكل» مشاركته الأوروبية الأولى في 26 مايو الماضي بحلوله خامساً في سباق «بري داسبهان» لخيول «جروب 1» على مضمار لونغشامب الفرنسي.

وينطلق الممثل الثالث لغودولفين، «ميثيكال ماجيل» من البوابة الخامسة، ضمن السعي لانتزاع لقب جديد ضمن السباقات المصنفة على الأرضية العشبية، عقب انتصاره مطلع هذا العام في مضمار ميدان بفوزه الحاسم في سباق «زعبيل مايل»، في شهر فبراير، الذي خصص لخيول «جروب 2»، قبل أن يتراجع ابن الفحل «إفراج» ليحتل المركز الثاني عشر في سباق «لوكينج ستيكس» على مضمار نيوبري في 18 مايو.

ويدخل دائرة المنافسة على اللقب، كلٌّ من «مستشري»، المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والقادم من انتصار الشهر الماضي ضمن سباق لخيول «جروب 1» على مضمار نيوبري، بالإضافة إلى وصيفه في السباق ذاته لورينز المملوك لـ«جون دانس».

كما تبرز ضمن قائمة الخيول الإماراتية المنافسة على اللقب، كلٌّ من «ماتيرهورن»، المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب مارك جونسون، و«شارجا بريدج»، المملوك للشيخ محمد عبيد آل مكتوم، بإشراف المدرب روجير فارين.

«ويل أوف ويزدوم» و«مونوسكي» يتنافسان في «كوفنتري ستيكس»

يدخل 15 جواداً في منافسة على لقب الشوط الثاني «كوفنتري ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثانية لمسافة 1200 متر، من ضمنها ممثلون للخيول الإماراتية، عبر كل من «ويل أوف ويزدوم» المملوك لغودولفين، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس جيمس دويل، و«مونوسكي» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب مارك جونسون.

ويرتقي الجواد الواعد «ويل أوف ويزدوم»، البالغ من العمر سنتين، للمنافسة في الفئة الثانية، بعد أن حل وصيفاً بفارق نصف رأس على المسافة ذاتها، الشهر الماضي، في سباق «كونديشنس» على مضمار نوبوري، والذي جاء عقب أقل من شهر من تحقيق انتصاره في مشاركته الأولى بسباقات الخيل العالمي عقب فوزه في 18 أبريل على مضمار نيوماركت البريطاني.

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