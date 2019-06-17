الشارقة تخصص برنامجاً تدريبياً لرياضات المغامرات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن مجلس الشارقة الرياضي أنه يعمل بالتعاون مع دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة لإنشاء وإدارة مشروع رياضات المغامرات في المنطقة الشرقية.

وقال المجلس إنه نظم بالتعاون مع أكاديمية الشيخ الأخضر لبناء القدرات القيادية برنامجاً تدريبياً إلى البرتغال وجزر الآزور من 14 إلى 25 الجاري للمدربين القياديين، بهدف ممارسة وتطوير مهارات المشاركين والاطلاع على أفضل الممارسات في فنون إدارة رحلات المغامرات الجبلية والبحرية والبرية، بالإضافة إلى سعيها للنشر والتوعية بثقافة المغامرات في الإمارة.

ويستهدف البرنامج التركيز على نقاط القوة لدى المشاركين ورفع الهمم والتأثير الإيجابي والفعال من خلال تعميق المبادئ والقيم المجتمعية الإماراتية منهجاً وسلوكاً وتعاملاً من خلال الاحتكاك المباشر مع نخبة من القياديين والأكاديميين المتميزين والمدربين، لتمكين القدرات والمواهب بشكل أكثر فاعلية، وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والعالمية، بما يخدم استدامة المشاريع الخاصة بالمغامرات والمحافظة على البيئة. ويضيف البرنامج مهارات أكثر ويعزز إدارة الرحلات البرية والجبلية الخارجية، ما يسهم في صقل المهارات لإدارة المشاريع المقبلة في الإمارة والمنطقة الشرقية.